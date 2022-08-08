Костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Тараза" в пятом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 3:5. Уже к 18-й минуте хозяева вели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Игоря Сергеева (9-я и 18-я).

Однако "Тараз" еще до перерыва сумел отыграться. Сначала на 23-й минуте отличился Абылайхан Жумабек, а спустя 11 минут забил Марат Шахметов.

В начале второго тайма "Тобол" вновь повел усилиями Айбара Жаксылыкова (53-я). Однако Жумабек сравнял счет на 62-й минуте.

После Жумабек оформил покер (82-я и 88-я) и принес победу "Таразу".

Таким образом, "Тобол" с тремя очками остался на последнем месте в группе и лишился шансов на выход в плей-офф, куда с первого места пробился "Тараз" (11).

Добавим, что 11 августа "Тоболу" предстоит провести ответный матч против "Зриньски" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Первая встреча осталась за боснийским клубом - 1:0.