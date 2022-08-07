В Костанайской области сельчане жалуются на отсутствие пастбищных и сенокосных угодий. Заготавливать корм для своего подворья стало проблематично, как и пасти скот. Животным грозит голод, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Informburo.kz

По словам жителей, все поля вокруг либо в частной собственности, либо находятся в охранной зоне. Они опасаются, что кормить животных зимой будет нечем.

Житель села Васильевка Жансерик Кенжебаев обычно на своём стареньком тракторе заготавливает сено. Но в последнее время, по его словам, из-за дефицита пастбищных и сенокосных угодий косить траву и пасти скот негде. К тому же в селе недавно появился чей-то табун лошадей, с которым приходится конкурировать за землю.

"Привезли 100 голов лошадей на наши земли Васильевские, хотя их земля от нас 15-20 километров, но там они не пасут, пасут около посёлка. Сена нет, к акиму сколько раз обращались и говорили", – пожаловался сельчанин.

Чтобы прокормить свое небольшое поголовье скота, Кенжебаеву Жансерику на зиму требуется 1000 тюков сена. Пока заготовил около 200, так как косить траву негде, а на её поиски уходит много времени.

"Мы здесь в селе живём из-за скота. Говорят, живите на селе, живите на селе – где мы теперь будем пасти скот?" – Кызгалдак Бекетова тоже недовольна появлением большого количества новых животных на землях, где раньше пасли скот только жители Васильевки.

Аким Ждановского сельского округа Мендигали Ибраев сообщил, что земли всем хватает: всего в округе 2 400 гектаров, и этого достаточно для выпаса имеющегося в посёлке скота. Что же касается непрошеных гостей, то ИП, которое занимается разведением лошадей, в селе на законных основаниях.

"Хозяйство тоже числится по сельскому округу. ИП было открыто ещё лет 10 назад. Люди, в основном, проживали в Кунае, но ИП числится по сельскому округу", – сообщил чиновник.

В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев давал указание решить вопрос доступа сельчан к пастбищным угодьям. Но воз и ныне там. И если прошлым летом из-за засухи сено было в дефиците, то сейчас этой проблемы нет, только вот косить траву и пасти скот жителям Васильевки негде.

Как получилось, что в Казахстане с его огромной территорией и немногочисленным населением возникают подобные конфликты из-за пастбищных угодий? На этот вопрос ответил руководитель незарегистрированной аграрной партии Алмасбек Садырбаев.

Эксперт напомнил, что Казахстан занимает по размеру девятое место в мире при том, что проживает на этой гигантской территории лишь 20 млн человек – это могло быть население одного мегаполиса. То есть свободной земли должно быть много.

"У нас 82 млн га пастбищных земель. из них только 49% заняты, остальные 51% не заняты. Но зачастую заняты те, которые наиболее приближенны к населенным пунктам", – обрисовал политик суть проблемы.

По его словам, споры возникают именно вокруг участков, примыкающих к населённым пунктам.

"В этом году президент чётко поставил задачу вернуть 5 млн га пастбищных земель которые нерационально используются и дал срок до конца года, – напомнил Алмасбек Садырбаев. – Над этим сейчас общественные объединения, исполнительные органы работают".

Законы о пастбищах в нашей стране, отметил эксперт, одни из наиболее прогрессивных в мире. Но они, увы, не работают. Причина тому – проблемы местного самоуправления. Землями распоряжаются де-факто акимы. Да, есть земельные комиссии, но их состав утверждают районные акимы, а председательствуют, как правило, заместители акимов.

"Если мы хотим справедливого распределения земель, земельная комиссия должна быть общественной организацией, должно быть открытое членство. Отсюда начнётся демократия, открытость, справедливость в распределении земель", – уверен глава незарегистрированной аграрной партии.