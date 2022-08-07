Государство будет предоставлять пособия в проактивном формате, без ожидания заявления от получателя, передает Informburo.kz.

Пилотную реализацию Цифровой карты семьи по отдельным видам госгарантий в Казахстане начнут 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание, посвящённое подготовке к запуску Цифровой карты семьи.

Цифровая карта семьи – это персонифицированная по государственным гарантиям база семьи. Она обеспечит реализацию права каждой семьи на получение тех или иных видов государственных гарантий в зависимости от состава семьи и степени благополучия.

"К примеру, семья, имеющая ребенка до одного года, имеет право на пособие по рождению ребенка. Семья, имеющая более четырёх несовершеннолетних детей, – на ежемесячное пособие на детей до 18 лет. Семья, имеющая ребенка инвалида, – на ежемесячное пособие по инвалидности. Внедрение Цифровой карты семьи предусматривает предоставление установленных государством пособий в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали об алгоритм работы Цифровой карты: семья, имеющая право на получение государственной гарантии, получает СМС-уведомление от МТСЗН с указанием того, что гражданин является потенциальным получателем государственной гарантии. Кроме того, в СМС-уведомлении ему будет предоставлено право на согласие или отказ от назначения государственной гарантии в проактивном формате. В случае согласия получателя производится назначение пособия, которое в последующем перечисляется на счёт получателя.

С 1 сентября пилотную реализацию Цифровой карты семьи начнут по отдельным видам госгарантий.