Экскурсионный автобус по Костанаю курсирует 5 и 6, а также 12 и 13 августа. На первом рейсе, который стартовал вчера из сити-центра, прокатились корреспонденты "Нашей газеты".

- Одновременно в трех точках Костаная будут проходить концерты силами артистов из разных районов нашей области, - сообщила перед поездкой начальник отдела культуры Айсулу АУБАКИРОВА. - Маршрутов всего два: из сити-центра они будут разъезжаться в направлении Жастар сарайы и набережной по ул. Гашека. Каждый желающий может сесть бесплатно в автобус, проехать по городу и послушать экскурсию, а на финише посмотреть концерт.

Два двухэтажных автобуса предоставил местный перевозчик - ТОО "ТуристТрансСервис". По словам заместителя акима Костаная Бахыта КАШИРБЕКОВА, на организацию экскурсий не было потрачено ни одной тенге из бюджета. Правда уже за 10 минут почти все места в салоне были заняты, поэтому многие желающие попасть на первую экскурсию были вынуждены сидеть на ступеньках или вовсе путешествовать стоя.

- Идея такой экскурсии пришла всем нам, у нас есть комиссия, которая обсуждались какие мероприятия будут на день города, - рассказал Каширбеков. - Идей было много, самой интересной оказалась экскурсия, чтобы мы могли и жителям и гостям города, показать всю его историю. Мы не ожидали, что будет такой большой поток людей и за 10 минут все места разберут. В будущем рассмотрим вопрос, как организовать этот процесс лучше. Пока, я думаю, двух автобусов будет достаточно.

Экскурсоводами в автобусах стали сотрудники костанайского историко-краеведческого музея. Сами автобусы украсили воздушными шарами и наклейками.

- Маршрут мы выбирали заранее, проехали по городу и выбрали наиболее интересные истории, - говорит методист музея Евгения НИКОЛЕНКО. - В нашей поездке конечно самое интересное это центр города, так как здесь сосредоточена архитектура трех столетий. Даже те костанайцы, которые всю жизнь живут в Костанае, обычно двигаются по одному маршруту. Думаю, им будет интересно больше узнать о своем городе. У нас есть данные о Костанае, которые мы собирали несколько лет.

Главный минус костанайской экскурсии — в автобусах жутко жарко и душно, особенно на втором этаже. Поэтому с собой мы всем рекомендуем взять бутылочку воды. Сама по себе экскурсия длится всего минут 15. Как только автобус добирается до конца экскурсии, начинается набор новых пассажиров, и так он курсирует туда и обратно в течение трех часов.

Среди первых пассажиров нам удалось поговорить не только с коренными костанайцами, но и с гостями нашего города.

- Мама в командировке, вот и я с ней приехал, - рассказал 14-летний Артем ИНДЖИГОНЯН. - В Костанае интересная история, здесь жило много хороших людей, Ибрай Алтынсарин, например. Я вообще интересуюсь историей разных городов, много читаю про них, по музеем хожу часто. Мест нам не хватило, но, думаю, мы и со ступенек сможем рассмотреть город и услышать экскурсоводов.

- Я узнала об экскурсии из телевизора и пришла сюда вместе с правнуком, - добавляет коренная жительница Костаная Татьяна ПОНОМАРЕВА. - Ребенок еще только первый класс закончил, хочется ему показать и рассказать о родном городе. Из экскурсии и я что-то новое узнала. Город переименовали в 1895 году, а у меня дедушка родился в 1898 году. Историю Костаная я в общих чертах знаю, надеюсь, и внук приобщится.

- Экскурсия мне понравилась, мне лишь бы интересно было, - говорит жительница Костаная Инна СОТНИКОВА. - Я и раньше знала про Татарскую слободу, но не думала, что Костанай на этом заканчивался.

Экскурсия началась еще до того как автобус тронулся. Сотрудники музея рассказывали про местные здания, про их историю и не только. Водители попытались отправиться раньше назначенного времени, но их быстро остановили. По всей видимости, все ждали акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Он приехал почти ровно в 18:00 после чего автобус тронулся с места. Ехать ему пришлось стоя.

В начале экскурсии возникли сложности у экскурсоводов. В автобусе установили колонку, чтобы сотрудников музея могли услышать все пассажиры. Но что-то пошло не так, и колонка не дала нужного эффекта. Аким Костаная предложил разойтись им по разным этажам и продолжить рассказ, но через несколько минут оказалось, что эксперимент не самый удачный, и экскурсоводов некоторые пассажиры все равно не слышали, а некоторые слышали сразу обоих. Экскурсии вели на двух языках — казахском и русском.

- Сейчас мы с вами переезжаем на проспект Абая, крупнейшую улицу нашего города, - объясняла экскурсовод. - Изначально улица называлась Троицкой, потом была переименована в улицу Свердлова, а в 1995 году получила современное название.

Помимо экскурсии для пассажиров подготовили небольшую викторину с вопросами об истории города. За правильные ответы пассажиры получали подарки в виде сувенирных магнитиков.

Марат Жундубев успел послушать экскурсию и подняться на второй этаж. Там большинство пассажиров слушали фильм о Костанае, транслируемый на экране в начале автобуса. Некоторые пассажиры решили сфотографироваться с акимом.

- Ну хоть какое-то развлечение для вас, - отреагировал Жундубаев, реагируя на то, что второй этаж остался без экскурсовода.

В парке 25-летия независимости пассажиров уже шел концерт от артистов из района Беимбета Майлина. Через 15 минут уже полупустой автобус отправился обратно.

- Первая экскурсия была неожиданно многолюдной, - поделилась впечатлениями заведующая отделом научно-методического обеспечения музея Валентина ПАЛАЕВА. - Люди задавали нам вопросы, даже иногда спорили по датам. Мне кажется, людям экскурсия понравилась, потому что многие остались в автобусе и поехали обратно, чтобы еще раз послушать экскурсию. У нас получается такое путешествие в будущее, потому что мы из старого района города перемещаемся к Жастар сарайы, построенному уже в наши дни.

Следующие экскурсии прошли уже более гладко, так как основной ажиотаж спал, а проблемы со звуком удалось решить.

- В целом меня устраивает эта идея и проделанная работа по организации, - сказал аким Костаная Марат Жундубаев. - Были небольшие заминки со звуком, но после первого рейса все решится. Главное, чтобы у людей было настроение, тогда все пройдет удачно!

Фото Ксении РЕБИК