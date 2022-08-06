В каких районах будут отключать свет на следующей неделе?
6 августа 2022, 15:29 | ЖКХ
С 8 по 11 августа ремонтные работы пройдут в четырех районах областного центра. План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключения электроэнергии коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы)
с 8 по 11 августа с 09:00 до 17:00
Спальный сектор:
- мкр. Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыс 5.
КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 8 по 11 августа с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Маяковского 63-85, 83/1, 81/1-81/8, 91а, 79а, 77/1,
- ул. Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-61,
- ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а, 91б.
ТП-617 (работы на подстанции)
9 августа 10:00 до 19:00
- АЗС по ул. Абая – Быковского,
- ТД «Зайка»,
- магазин «Витамин»,
- «Пятачек».
Спальный сектор:
- ул. Чкалова 6,14, 14/2, ул. Быковского 11,
- пр. Абая 26.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Быковского,
- ул. Маяковского – ул. Быковского.
ТП-518 (работы на подстанции)
11 августа с 10:00 до 19:00
- ИП Зиннер,
- ТД «Аквалидер»,
- детский центр «Пупавка»,
- мед. центр по пр. Абая 112,
- магазин «Нутрифит»,
- «Мясо».
Частный сектор:
- ул. Фролова 16-48, 33/1-33/20,
- ул. Маяковского 2-63,
- ул. Краснопартизанская 8-66, 58/1-58/12,12/1-12/12,
- ул. Наримановская 32-53,
- ул. Беды 2-12,
- ул. Джамбула 1-36а, 34/2-34/10, 36/1-36/13,
- пр. Абая 98-110, 120-136,
- ул. Абильсай 41-54.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Фролова
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