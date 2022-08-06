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В каких районах будут отключать свет на следующей неделе?

6 августа 2022, 15:29 |  ЖКХ

С 8 по 11 августа  ремонтные работы пройдут в четырех районах областного центра. План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключения электроэнергии коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

мкр. БЕРЕКЕ (ремонтные работы)
с 8 по 11 августа с 09:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • мкр. Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыс 5.

КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 8 по 11 августа с 10:00 до 17:00

Частный сектор: 

  • ул. Маяковского 63-85, 83/1, 81/1-81/8, 91а, 79а, 77/1, 
  • ул. Беды 3-9, 
  • ул. Кирпичная 30-61, 
  • ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а, 91б.

ТП-617 (работы на подстанции)
9 августа 10:00 до 19:00

  • АЗС по ул. Абая – Быковского,
  •  ТД «Зайка», 
  • магазин «Витамин», 
  • «Пятачек».

Спальный сектор:

  • ул. Чкалова 6,14, 14/2, ул. Быковского 11,
  •  пр. Абая 26.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Быковского,
  • ул. Маяковского – ул. Быковского.


ТП-518 (работы на подстанции)
11 августа с 10:00 до 19:00

  • ИП Зиннер, 
  • ТД «Аквалидер», 
  • детский центр «Пупавка»,
  •  мед. центр по пр. Абая 112,
  •  магазин «Нутрифит»,
  •  «Мясо».

Частный сектор:

  • ул. Фролова 16-48, 33/1-33/20, 
  • ул. Маяковского 2-63, 
  • ул. Краснопартизанская 8-66, 58/1-58/12,12/1-12/12, 
  • ул. Наримановская 32-53, 
  • ул. Беды 2-12, 
  • ул. Джамбула 1-36а, 34/2-34/10, 36/1-36/13, 
  • пр. Абая 98-110, 120-136, 
  • ул. Абильсай 41-54.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Фролова