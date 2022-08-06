Почти всем бытовым потребителям в Костанайской области не будут отключать газ во время ремонта МГ Карталы - Рудный. Вы рады этому? Нет. Кто мне теперь возместит расходы на покупку электроплитки и электрочайника?

Нет. А можно было не пугать народ грядущим апокалипсисом в течение полугода?

Да. Главное, что в многоэтажках не будет пожаров из-за повышения нагрузки электросетей.

Да. Газовики и чиновники отреагировали на логичные опасения жителей области.

