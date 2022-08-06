Суд отказал истцам, они подали апелляцию, но снова проиграли, передает Informburo.kz.

В Нур-Султане родители жениха подали в суд на сватов с требованием вернуть калым за невесту. Суд отказал истцам, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Родители жениха решили забрать деньги, шубу, ювелирные наборы, костюмы и другие подарки, переданные стороне невесты во время обряда "Сырға салу".

"Решением суда в удовлетворении иска отказано. Суд пришёл к выводу, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар, и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, данные вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты", – сообщили в суде.

Бывшие сваты со стороны жениха остались недовольны таким решение суда и подали апелляцию.

"Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно какие-либо обязательства между сторонами не возникли", – говорится в решении суда.