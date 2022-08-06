В Караганде после обрезки деревьев на центральной улице разгорелся скандал. Горожане назвали преступным такое кронирование и требуют наказать виновных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Обрезка карагачей и других зеленых насаждений была произведена вдоль проспекта Бухар Жырау и возле одного из крупных торговых домов. Рабочие на автовышке безжалостно спилили распустившиеся ветви здоровых деревьев, оставив после себя голые стволы высотой около полутора-двух метров.

Такая обрезка вызвала возмущение горожан. Они стали публиковать в социальных сетях видеозаписи с места обрезки и требуют наказать виновных.

В это время в Костанае такая обрезка стала нормой

"Это варварская обрезка. Она произведена невовремя. По-хорошему, чтобы омолодить дерево, нужно было делать это ранней весной или осенью. Но, не сейчас", - пишут горожане.

На жалобы карагандинцев отреагировал аким города Ермаганбет Булекпаев. Он заявил, что обрезка действительно выполнена отвратительно. "Сегодня в городе произошел вопиющий случай - обрезали кроны деревьев по проспекту Бухар Жырау, главной улице нашего города. Предпринимателем Анжелой Борисенко была нанята подрядная организация, которая и произвела "обрезку" совершено отвратительным способом, игнорируя все рекомендации по санитарной подрезке зеленых насаждений. К сожалению, сегодня предпринимательницы в городе не оказалось. На завтра с ней запланирована встреча, где обговорим сложившуюся ситуацию", - сказал градоначальник.

Бизнесмен будет обязан провести компенсационную высадку деревьев и выплатить предусмотренный законодательством штраф, добавил аким. Также он заявил, что сотрудник акимата района, ответственный за данный фронт работы, с завтрашнего дня будет освобожден от занимаемой должности. В отношении руководства отдела благоустройства и курирующего заместителя будет проведено служебное расследование. Булекпаев пообещал сообщить о дальнейших принятых мерах дополнительно.

Представитель компании, которая заказала обрезку деревьев вдоль центрального проспекта, извинилась перед карагандинцами. Компания пообещала произвести компенсационную посадку зеленых насаждений.

"Мы обязуемся высадить такое количество деревьев, какое нам скажут. В том месте, где нам укажут. И обязуемся ухаживать за ними до полного приживания. И за этими деревьями, которые мы вчера кронировали, также будем ухаживать и наблюдать за их побегами. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и моральные волнения", - сказала финансовый директор торгового дома "Абсолют" Ольга Константиниди.

В мае этого года в Караганде по инициативе одного из предпринимателей было спилено дерево с гнездом, в котором находились птенцы. В результате происшествия птицы погибли. Позже предприниматель извинился на камеру за случившееся. В отношении него был составлен административный протокол.