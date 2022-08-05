Будет жарко даже ночью - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Андрей СКИБА
5 августа 2022, 16:58 | Общество
Погода в Костанайской области в выходные дни и понедельник, 6-8 августа, будет обусловлена антициклоном. В субботу, по прогнозу синоптиков, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем на юге порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14...19 градусов, днем 28...33.
Фото Андрея СКИБЫ
- В Костанае 6 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, - сообщила "НГ" начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью 14...16 градусов, днем 29...31.
В воскресенье и понедельник без осадков, ветер северный 9-14 м/с, температура ночью 10...15 градусов, на юге 18, днем 27...32 градуса. В Костанае ночью 13...15 градусов, днем 29...31.
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