Состоялись первые матчи третьего квалификационного ранда Лиги конференций УЕФА, в рамках которого костанайский «Тобол» сыграл в гостях против чемпиона Боснии и Герцеговины клуба «Зриньски» из города Мостар.

В борьбе за мяч в воздухе Сергей Малый и Марио Чуже / Фото sports.kz

После вылета в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов от венгерского «Ференцвароша» из Будапешта (0:0, 1:5) «Тобол» победил во втором раунде Лиги конференций УЕФА чемпиона Гибралтара команду «Линкольн Ред Импс» (2:0, 1:0). Аналогичный путь прошел и «Зриньски», в седьмой раз ставший сильнейшим в своей стране. Клуб из Мостара начал еврокубковой сезон-2022/2023 с выступления в Лиге чемпионов. Уступив в первом же раунде по сумме двух матчей молдавскому «Шерифу» из Тирасполя (0:0 и 0:1), боснийцы во втором раунде Лиги конференций дважды обыграли албанский клуб «Тирана» (1:0 и 3:2).

Действующие чемпионы Казахстана и Боснии и Герцеговины уже встречались в 2010 году в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы и тогда «Тобол» уступил в двух матчах с одинаковым счетом 1:2. Свой третий очный поединок команды проводили в Мостаре на стадионе «Под Белым Брегом».

В стартовом составе главный тренер «Тобола» сербский специалист Милан Миланович выпустил на поле три центральных защитника черногорца Жарко Томашевича, Александра Марочкина и Сергея Малого, на левом краю обороны играл Алекса Аманович, а место справа вместо пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек Багдата Каирова занял Самат Жарынбетов, в среднюю линию вышли Серикжан Мужиков, вышедший с капитанской повязкой, Душан Йованчич и Асхат Тагыберген, в линию атаки же были отряжены Зоран Тошич и Серж Дебле.

Наставник «Зриньски» 45-летний уроженец Мостара Сергей Якирович сохранил наигранную в четырех предыдущих еврокубковых матчах схему с четырьмя защитниками, двумя игроками в опорной зоне, тремя игроками в средней линии и одним нападающим.

Самат Жарынбетов пропустит ответный матч в Костанае из-за перебора желтых карточек / Фото sports.kz

Действуя по-хозяйски со стартового свистка, боснийцы и первыми нанесли удар по воротам. Правда, мяч после удара со средней дистанции прошедшего на 3-й минуте по центру со своей половины поля хорватского плеймейкера Нико Янковича пролетел высоко над перекладиной. На 7-й минуте уже гости провели острый выпад, и Жарынбетов после длинной диагональной передачи сделал со своего края прострел от линии штрафной площади, но Дебле в падении не дотянулся до мяча во вратарской площадке.

На 11-й минуте хозяева заработали первый угловой удар, но подачу Янковича с левого фланга на ближнюю штангу прервал Марочкин, отбивший мяч головой. Выносом мяча закончился через две минуты и второй розыгрыш углового удара у ворот «Тобола». А для гостей первый угловой удар заработал на 15-й минуте Дебле, поборовшийся за мяч на правом краю атаки. Но и его розыгрыш не получился опасным.

Зато быстрый проход по левому краю на 21-й минуте Марио Чуже привнес остроту. Перешедший в «Зриньски» на правах аренды из загребского «Динамо» полузащитник добежал с мячом почти до угла вратарской площадки и сделал низом поперечную передачу на набегавшего справа своего земляка хорвата Марио Тичиновича. Однако до того мяч не дошел, а попав в ногу подоспевшего Томашевича отлетел в сторону от ворот.

Через две минуты при розыгрыше стандарта на левом краю Янкович от боковой линии выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, уходящий за лицевую линию мяч ударом головой Тичинович вернул во вратарскую площадку, где Мокин ценой столкновения помешал пробить по воротам головой ставшему с 33 голами лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Боснии и Герцеговины Неманье Билбие, вышедшему на матч с капитанской повязкой.

На исходе получаса игры боснийцы заработали на левом краю штрафной удар метрах в 25-ти от ворот. Стандарт исполнил Янкович, но пробил высоко над перекладиной. Затем «Тобол» на некоторое время завладел инициативой, постепенно продвигаясь по правому краю вперед, раз за разом вводя из-за боковой линии мяч, который регулярно отправлял туда соперник. А после перевода мяча на противоположный край на дальний удар решился Аманович, но в створ ворот не попал.

На 34-й минуте Чуже вновь получилось пройти вперед по левому краю и войти в штрафную площадь, однако откликнувшийся на его прострел Билбия проскочил мимо мяча, сам залетев в сетку ворот. Через пять минут уже гости попытались обострить игру, но лишь заработали угловой удар на правом краю.

А на первой компенсированной к первому тайму минуте костанайский клуб упустил реальный шанс открыть счет. Мокин, вводя мяч в игру, выбил его прямо к штрафной площади «Зриньски», где высокорослый хорват Хрвое Баришич дважды выиграл борьбу на «втором этаже» вначале у Дебле, а затем и у Тошича. Однако мяч от головы защитника отлетел в штрафную площадь хозяев. К нему устремился Дебле, опередил еще одного хорватского защитника Марина Магдича и в касание пробил над голкипером Йосипом Чондричем - еще одним легионером из Хорватии, но мяч попал в перекладину и отлетел в поле.

В самом начале второго тайма боснийский клуб провел быструю комбинацию с участием нескольких игроков, которую завершил ударом низом со средней дистанции Янкович. Голкипер «Тобола» в падении выбил летевший в левый от него угол ворот мяч. Первым к мячу подоспел Тичинович, который сделал справа навесную подачу на дальнюю штангу, а завершился эпизод броском Мокина, забравшим мяч после удара головой с острого угла Чуже.

На 52-й минуте Йованчич на правом краю на половине поля хозяев отобрал мяч у соперника, а после перевода мяча на левый край Аманович метров с 25-ти пробил по воротам, но мяч попал в руки голкиперу.

А еще через три минуты «Зриньски» остался в меньшинстве. Защитник хозяев Йосип Чорлука откровенно грубо сыграл против набиравшего ход с мячом Йованчича, сбив того у центральной линии, за что получил предупреждение, ставшее для него уже вторым в матче.

Айбар Жаксылыков не смог переиграть голкипера «Зриньски» Йосипа Чондрича / Скриншот трансляции

На исходе часа игры наставник боснийского клуба провел тройную замену, коснувшуюся защиты и средней линии. Шесть минут спустя прошла первая замена и в составе «Тобола» - Мильян Вукадинович сменил Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Тагыбергену. И буквально в первой же после замены атаке именно Вукадинович ворвался в свободную зону в штрафной площади «Зриньски» и, получив там мяч, в касание перебросил его справа через вышедшего навстречу голкипера, но пробил при этом и выше ворот. Вскоре подуставшего Дебле сменил на поле Айбар Жаксылыков.

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А на 76-й минуте долго «пристреливавшийся» Янкович при розыгрыше углового удара на левом краю атаки закрутил мяч в дальний угол ворот. При этом Мокин сместился к игроку хозяев, отправившемуся к ближней стойке навстречу мячу, а мяч, пролетев над всеми, неожиданно за спиной голкипера влетел в сетку ворот - 1:0.

Мяч после удара «сухой лист» влетает в ворота «Тобола» / Скриншот трансляции

Буквально тут же Миланович выпустил на поле вместо Малого Жаслана Жумашева, перейдя на игру с двумя центральными защитниками. Через три минуты «Тобол» заработал штрафной удар на левом краю достаточно далеко от ворот. Тагыберген со стандарта сделал навесную подачу на дальнюю штангу, но у голкипера оказалось достаточно времени, чтобы пойти на перехват мяча и буквально снять его с головы Амановича.

На 84-й минуте, прерывая контратаку хозяев Томашевич нарушил правила, за что получил предупреждение. Не согласившись с этим наказанием, он темпераментно вступил в спор с арбитром встречи Антониу Нобре из Португалии, и желтая карточка тут же сменилась на красную.

При игре в равных составах «Тоболу» едва не удалось уйти от поражения. Уже на последней минуте основного времени Йованчич сделал хорошую передачу в штрафной площади Жаксалыкову, который справа с острого угла с близкого расстояния не смог переиграть вышедшего навстречу голкипера, не заметив при этом открывшегося перед воротами Вукадиновича.

Теперь «Тоболу» для выхода в раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА в ответном матче, который состоится 11 августа в Костанае, необходимо забивать на два гола больше, чем сопернику, или повторить ситуацию, как год назад во встрече с хорватским «Хайдуком», который был побежден после перевода игры в дополнительное время.

Второй оставшийся в Лиге конференций УЕФА казахстанский представитель, петропавловский «Кызыл-Жар» также в гостях уступил с таким же счетом кипрскому клубу АПОЭЛ.