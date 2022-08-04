Сегодня, 4 августа, на площади возле памятника Ахмету Байтурсынову рядом с одноименным университетом прошел фестиваль «Ұлы дала Ұрпақтары», организованный Ассамблеей народа Казахстана Костанайской области.

Возле КРУ им. Байтурсынова расположилась небольшая сцена, на которой пели и танцевали люди в казахских национальных костюмах, напротив нее полукругом поставили 7 юрт - 3 с одной стороны от сцены, 3 с другой и одну, главную, по середине. Эти юрты часть этноаула и выставки-продажи работ мастеров прикладного искусства. Корреспонденты «НГ» обошли все и посмотрели, что интересного приготовили для костанайцев.

- Здесь выставка национальной казахской и узбекской одежды, моя свекровь шьет на заказ. Сейчас мы выставили ее на показ жителям города. Здесь, например, представлена женская одежда, которую девушки надевают на Кыз узату (казахский национальный свадебный обряд - «НГ»), заказывают платья, - показывает одежду помощница хозяйки юрты Жанна КАМАЛОВА. - Шьем из разного материала. Например, такие жакеты делаем из велюра, вставляем биссер, национальные орнаменты вышиваем на швейной машинке. Если работа сложная, уходит день, может даже 2 или 3, так обычно 2-3 часа. Свекровь уже 23 года шьет.

Сейчас женщины живут в Рудном, но приехали Казахстан из Узбекистана несколько месяцев назад.

Мастер по коже Айдын ДИХАНБАЕВ своими руками делает камчу (плеть, ногайка).

- Когда мне было лет 13, меня этому ремеслу научил отец, он был мастером у нас в ауле. С 2009 года я занимаюсь этим самостоятельно, принимаю заказы, - рассказал мастер постукивая по камче молотком. - Все делаю из натуральной кожи, пока что принес людям показать, но вообще и продаю свои изделия. Спрос большой. Обычно камча стоит 20-25 тысяч тенге.

В одной из юрт несколько женщин пели казахские песни. На большом дастархане перед ними стояли национальные казахские и узбекские блюда.

- Сюда мы приехали с поселка Горняцкий, что возле Рудного. Привезли с собой плов, домашнюю самсу и курт. Вообще приехали из Узбекистана, из города Учкудук. Показываем свои традиции. Любой желающий может попробовать нашу национальную кухню, - рассказала Жибек ДЮЙСЕНБАЕВА. - Уже 20 лет мы живем в Казахстане. Нам здесь все нравится.

Если шесть юрт скорее были полуюртами, то седьмая и самая большая - полноценная, круглая юрта.

- В этой юрте 8 кереге (основные крепления), казахские юрты сделаны из крепкого материала, например из березы. В юрте висят национальные ковры, их делают из овечьей шерсти. Женщины вышивают узоры, - пояснила руководитель культурного клуба «Арман» (п. Горняцкий) Бекзада ДУАНОВА. - На стенах юрты также висят волчьи шкуры, они демонстрируют силу хозяина. Слева стоит дорба - сумка, в которую складывают приданное.

На столе в юрте стоят музыкальный инструмент кобыз и маленькие модели юрт.

На сцене в это время девушки в национальных костюмах играли на барабанах, снизу возле сцены танцевали парни в казахских костюмах. На сцену вышел аксакал в национальном костюме, прочитал молитву и благословил зрителей, девушки разбросали среди пришедших костанайцев с конфеты. Кто-то даже успел поймать - повезло! Многие зрители снимали происходящее на свои смартфоны.

- Мы проходили мимо, пока ничего не понятно. Понравилось, как танцуют и конфеты разбрасывали. Нам правда не досталось, - поделилась впечатлениями жительница Костаная Валерия СЕЛЮНИНА, которая пришла на мероприятие с подругой. - В юртах увидели картины, очень красивые. Все проходит красочно, интересно и шумно.

- На концерт пришел специально, все отлично, на сцене сейчас играют на настоящей домбре, хорошо играет. У меня внучка хорошо играет и внук. Он и на гитаре умеет, и на саксофоне! Когда вместе собираемся я пою, а они играют, - рассказал костанаец Жаксылык КУРМАНАЛИНОВ. - По юртам я еще не ходил, только недавно на концерт пришел посмотреть.

- У нас уже стали традиционными фестивали кавказской культуры, недавно прошел татарский Сабантуй, фестиваль славянской культуры «Белые розы», а популяризации казахской культуры не было, поэтому возникла такая идея, чтобы к ней приобщились младшие поколения. Мы хотели показать традиции близлежащих поселков, например Горняцкого и Московского. Это места проживания кандасов, но за это время они уже стали казахстанцами, - пояснила руководитель «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Костанайской области Наталья РАМАЗАНОВА. - Мы планируем, что в следующем году данный фестиваль будет расширяться.

Она добавила, что 10 августа в Костанае пройдет фестиваль корейской культуры, на который приедут гости из разных областей Казахстана. Ребята будут соревноваться в K-pop (современный корейский танец и жанр музыки - «НГ»), а 18 августа, в рамках празднования дня города, планируют большое мероприятие у башкир, где они расскажут о своей культуре.

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