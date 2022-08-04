Удешевленное горючее на посевную и уборочную - традиционная мера поддержки аграриев. Но часть таких ГСМ перепродается, либо их получают те, кто завышает данные по посевным площадям. Департамент экономических расследований Костанайской области инициировал обсуждение ситуации.

Сегодня, 4 августа, в региональной палате предпринимателей Костанайской области прошел круглый стол. Повод - власти, вплоть до главы государства, опасаются возникновения осенью, в период уборочной, дефицита дизельного топлива. Связывают риск с нецелевым использованием льготных ГСМ, вывозом горючего за пределы страны с учетом цен у соседей и аномально высокого курса рубля. А следствием любого дефицита является повышение цен.

- В конце концов триггером январских событий стало повышение цен на сжиженный газ, - напомнил собравшимся заместитель начальника департамента экономических расследований Костанайской области Азамат УРАЗОВ.

Основная проблема в том, что отслеживать оборот льготного горючего сложно. Все участники процесса это знают. Уразов привел пример по ЗКО: получив на нефтебазе свои 7 т удешевленного дизтоплива, сельхозпроизводитель перепродал их, как говорится, не отходя от кассы.

Директор ТОО «Олжа агро» и председатель регионального совета предпринимателей Костанайской области Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ сказал, что и у нас имеет место немалый теневой оборот.

- Транзитные фуры на АЗС даже не торомозят, едут мимо, а заправляют их наши механизаторы, наливники (машины-цистерны - «НГ») стоят и ждут клиента, - пояснил он.

Дело в том, что льготы по ГСМ - плод договоренностей на уровне правительства, мера не рыночная.

- Бюджетных денег на удешевление дизтоплива не выделяется, соответственно, нет и нормативно-правовых актов, регламентирующих распределение горючего сначала операторам, а затем от них сельхозтоваропроизводителям, - подчеркнул руководитель управления сельского хозяйства Тимур БИСИМБАЕВ.

Конечно, практическая схема сложилась. И никаких конкурсов в основе ее нет. Операторов отбирает областной акимат через облсельхозуправление. Уже сама местная власть создала пакет документов, которые фиксируют обязательства сторон.

- В 2021 году антикоррупционная служба провела мониторинг, по итогам которого мы выполнили ее рекомендации, - сказал Бисимбаев, - разработана единая форма заявки поставщиков ГСМ, перечень документов для участия в отборе, на сайте управления вывешивается итоговый протокол, где указаны выбранные операторы, их объемы. Смотрим на опыт работы на этом рынке, были ли жалобы аграриев на операторов. Важна и финансовая состоятельность, потому что операторы должны НПЗ вовремя оплачивать свои объемы в течение 10 дней. При задержке объемы аннулируются и не возвращаются больше. Кроме того, требуется наличие нефтебаз, в том числе арендуемых, специализированного транспорта для доставки ГСМ потребителям.

В этом году заявки подал 21 оператор, из которых семерым было отказано. Один в 2020-м году был пойман на нецелевом использовании льготного горючего, ДЭР вел в отношении него расследование. Другой отказался не выбранное аграриями весной удешевленное топливо реализовать на другие сельхозкампании, а продал его через свои АЗС. Остальные не прошли из-за недостатка опыта.

На посевную области была выделена 71 тыс. т льготных ГСМ. Отпускная цена - не выше 208 т/л. Жалоб на операторов в управление не поступало. На уборочную костанайцы получат 77 тыс. т горючего. По цене не выше 218 т/л. При средней цене на АЗС, по данным облсельхозуправления, 260 тенге. Разница выглядит существенной.

- Работайте так, чтобы аграрии за вас просили, - сказал, обращаясь к представителям компаний-операторо,в заместитель акима области Арман АБЕНОВ. - Будете баловаться, нарушать - отберем объемы, перераспределим и больше с удешевленным топливом работать не будете. Жалуйтесь, сколько хотите!

Операторы на этом мероприятии не высказывались. Вопросов, реплик от них не было. А представители ДЭР настаивали на том, что оборот льготных ГСМ должен быть гораздо прозрачнее. Предложено было создать рабочую группу с участием сотрудников департамента, членов регионального совета палаты, союза фермеров, чтобы оперативно решать проблемы и реагировать на жалобы... Если таковые, конечно, будут.

Кроме того, предложили ввести электронные заявки на льготные ГСМ и еще некоторые меры. Подробности - в ближайшем номере «НГ».

Фото Галины КАТКОВОЙ