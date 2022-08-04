Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "вражеским странам не удастся поссорить Россию с друзьями из СНГ", передает Tengrinews.kz.

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На своей странице во "ВКонтакте" Дмитрий Медведев опубликовал фрагменты из его интервью РИА Новости.

В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: "Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?"

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время, когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили. Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся", - говорится в посте заместителя председателя Совбеза России.

По словам Медведева, "вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно".

"Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров. Очевидны и нехитрые методы такой "работы" - вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа, в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а "осадочек" остался. Вот они - "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", - заявил он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия "никогда так не работала и не работает".

"Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь", - заключил российский политик.

Ранее в Сети появились скриншоты, на которых, как утверждалось, был изображен пост на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте".

На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием", а единой Грузии не существовало до завоевания ее Россией в начале XIX века.

Позже инцидент прокомментировал помощник Дмитрия Медведева.