Работу ЦОНов восстановили в Костанайской области
4 августа 2022, 11:42 | Государство
Оказание государственных услуг в ЦОНах, спецЦОНах, порталах электронного правительства, банках второго уровня доступны гражданам в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.
"Работа информационных систем на стороне АО «НИТ» восстановлена. Возобновился прием клиентов в отделениях Госкорпорации. В связи со сбоем, ожидается большой наплыв клиентов. Просим казахстанцев с пониманием отнестись к данной ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, информационные системы перестали работать сутки назад, 3 августа. В "правительстве для граждан" это объяснили сбоем в серверном центре АО «НИТ».
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