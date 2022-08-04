Оказание государственных услуг в ЦОНах, спецЦОНах, порталах электронного правительства, банках второго уровня доступны гражданам в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области.

"Работа информационных систем на стороне АО «НИТ» восстановлена. Возобновился прием клиентов в отделениях Госкорпорации. В связи со сбоем, ожидается большой наплыв клиентов. Просим казахстанцев с пониманием отнестись к данной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, информационные системы перестали работать сутки назад, 3 августа. В "правительстве для граждан" это объяснили сбоем в серверном центре АО «НИТ».