За день местная мусоровывозящая компания обслуживает только 30 контейнерных площадок, хотя всего их в городе около 120. Таким образом, баки с мусором опустошаются раз в 4 дня. Об этом сообщил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ во время пресс-тура 2 августа. Власти считают, что проблемы можно решить, набрав в ТОО больше сотрудников.

Искаков обратился через СМИ к горожанам с предложением поработать на ТОО «Ажар». У фирмы есть 12 манипуляторов, но при этом серьезная нехватка водителей.

- Они уволились из ТОО и трудоустроились на строительство дороги, где зарплата очень неплохая, - пояснил Искаков. - Найти водителя с категорией и допуском к работе с данной спецтехникой довольно сложно.

Заместитель акима записал видеообращение к рудничанам:

- Вы все знаете, какая у нас ситуация. Один из выходов, который предлагает акимат, - это проведение общественных работ через ПКСК и городской отдел занятости. Поэтому мы предлагаем рудничанам, которые остались без работы или которые не могут трудоустроиться без образования, есть возможность вам помочь трудоустроиться. Средняя зарплата работника 90 000 тенге, помимо этого, наша мусоровывозящая компания предлагает доплату сверх этой суммы. Просим жителей Рудного воспользоваться этой возможностью. В чем заключается работа? Мы все видим, как приезжает на площадку спецтехника, загружает содержимое баков, а после уезжает. Нет у них подсобных рабочих. Если мы проведем набор людей, закрепим их за ПКСК и конкретными стоянками, то эти рабочие будут собирать смет. Таким образом контейнерная площадка будет полностью очищена от ТБО.

Корреспондент «НГ» также попросил Искакова прокомментировать новую инициативу городского акимата, который начал транслировать на ЛЕД-экранах на центральной площади. На них запечатлены рудничане, которые оставляют крупногабаритный мусор возле контейнеров, образуя несанкционированные свалки.

- Мы размещаем там видео не только с камер наблюдения, но и то, что снимают экоактивисты из Молодежного ресурсного центра, - ответил Искаков. - Я уже писал на своей страничке в «Инстаграме», что количество таких нарушений после этой практики публикаций снизилось. Если раньше мы загружали по 10-12 видео в день, то вчера мы загрузили только 7 видео. Мы надеемся, что их станет еще меньше. Хотя, конечно, говорить о том, что нарушений не будет вовсе, преждевременно. По крайней мере, до того момента, пока у нас не наладится работа, чтобы контейнеры были пустые.

По данным Искакова, две недели назад зафиксировали 43 нарушения, а на прошлой неделе - только 37 видео. Во время празднования Дня города трансляция временно прекратится.