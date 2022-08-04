Возможно, это произошло потому, что цифры и данные, которыми оперировал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ звучали в этом году довольно часто. Буквально в июле при очередном уточнении бюджета, участвуя в сессии, глава региона говорил и комментировал примерно то же самое. Сильную инвестиционную политику, вехами которой стали, например, проекты с акционерным обществом «КамАЗ». Наращивание экспортного потенциала в секторе переработки сельскохозяйственного сырья. Сегодня область, продавая за рубеж муку, зерно, мясо, крупы, растительное масло, стала самым значимым экспортером продуктов в стране. Наша доля в этом республиканском показателе - 22,4%.

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Продвигается, по мнению акима, и решение одной из застарелых проблем Костанайской области - обеспечение населения питьевой водой в сельских регионах. Стоит припомнить, что именно с приходом Мухамбетова упор был сделан на более оперативное решение вопроса: не строить повсеместно водопроводы, а реализовывать в селахменее затратные проекты. До конца года к централизованной системе водоснабжения будут подключены 14 сел, пункты очистки и раздачи воды появятся в 10 селах, в 66 - пункты раздачи питьевой воды.

Аким повторил, что для обеспечения жильем молодежи планируется запустить в этом году совместно с АО «Отбасы банк» программу льготного кредитования «Жас шаңырақ». За этот и следующий год квартиры должны получить около 150 семей.

В последнее время чувствуется, что в области внимание уделяется развитию юга, Торгайского региона. На предыдущей сессии, уточняя бюджет, депутаты одобрили предложения исполнительной власти - в итоге почти каждое областное управление получило средства, предназначенные для южных районов и Аркалыка.

Сейчас магистральная тема для них - грантовое финансирование малых проектов и развитие туризма. «НГ» уже сообщала, опять же со слов акима области, о возникновении там, в селе Амангельды, туристического хаба. Будет несколько объектов - уменьшенных копий известных исторических достопримечательностей, таких как Тадж-Махал, например. Основные инвестиции - частные, предприниматель, уроженец тех мест Сапар Искаков вкладывает в создание этого объекта 2,5 млрд тенге.

- Миллиард уже вложен. Первые 5 объектов из двенадцати планируем открыть в начале сентября, - сказал на сессии Архимед Мухамбетов. - Этот хаб привлечет значительное количество туристов, как и другие интересные места южного региона.

В связи с туристической тематикой он заговорил о том, что есть планы по восстановлению аэропорта в Аркалыке.

- Конечно, здание совсем разрушено, взлетной полосы тоже уже практически нет, но будем думать. Существуют и другие планы. Есть в Торгае знаменитые геоглифы, надо решать с дорогой к месту их расположения, - сообщил аким.

А единственный вопрос, заданный главе региона, касался празднования юбилея Ахмета Байтурсынова. Мухамбетов ответил на него, сказав, что сам все проинспектирует в поездке. И добавил:

- Главное же не празднества, скачки организовать, выступления. А что людям останется, постпраздничные дела.

По планам областной власти, на юге должны остаться Интернет в нескольких селах, отремонтированные улицы.

За принятие отчета акима Костанайской области депутаты проголосовали единогласно.