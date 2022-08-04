О проблемах с организацией полива в парке «Достык» рудненские СМИ сообщали 2 августа. В тот же день на критику ответили в акимате города и администрации парка. Там уверены, что проблемы были в прошлом году, а сейчас ситуация стабилизировалась.

Деревья в парке «Достык» сейчас поливают из шлангов

Коротко местные жители комментировали ситуацию так: не парк, а пустыня.

- В парке траву скосили, деревья не полили, ничего не убирают, - возмущался рудничанин на видео, которое опубликовали в соцсетях портала ИА «Город». - Снимаю срач, который здесь творится. Брызгалка нее работает, вокруг все сухо. Посмотрите на сосну, она пожелтела. Фонтан рядом работает, а полива нет.

Заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ во время пресс-тура заявил, что проблем с организацией полива в парке на данный момент нет.

- У парка «Достык» была предусмотрена система полива, но в 2015-2016 годах она пришла в полную негодность, - пояснил он. - Связано это с тем, что нам приходилось заполнять фонтаны, заполнять тяжелой техникой, которая передавливала шланги. Поэтому как таковой здесь системы полива нет в настоящий момент. Но за самими деревьями все-таки мы ухаживаем. На аллее независимости мы же посадили голубые ели, следим за каждой. Одна ель болеет, мы сделали ей подсыпку, ухаживаем за ней отдельно. И местные жители, которые сажали часть деревьев, нам спуску не дают.

Журналисты обратили внимание, что в парке явно не хватает травы.

- Здесь газон надо сеять, так как сама земля не приспособлена под вырост травы, - ответил чиновник. - Мы когда проводили совещание, надо здесь рассмотреть возможность разбросать в парке перегной, после подсыпать землю и только после этого сеять газон. Кроме травы, местные сорняки убивают газон. С этим тоже нужно что-то делать.

- До этого нам, наоборот, жаловались, что мы не косим траву, - добавила руководитель ГКП «Городской парк культуры и отдыха» Гульнара НУРКЕНОВА. - Мы тоже стараемся, выкосили в одном парке, пошли в «Достык». Когда сгнил водовод и парк два года стоял без воды, мы таскали влагу ведрами. В этом году протянули шланги и ими поливаем, теперь у нас есть вода во всех углах парка. Люди думают, что трава выгорела, но на самом деле она такая после покоса.

Фото Георгия ГОВОРОВА