Да. Выборы - внутреннее дело Казахстана. И нечего всяким иноагентам за ними наблюдать. 9.7% Да. Нужно вообще запретить финансирование казахстанских НПО из-за рубежа. 45.1% Нет. В результате наблюдать за выборами будут только лояльные к власти организации. 32.7% Нет. Поправка допускает незаконное вмешательство в работу общественных организаций. 12.4%