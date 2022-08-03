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Фестиваль национальной культуры пройдет в Костанае

3 августа 2022, 17:43 |  Культура

Фестиваль "Ұлы дала ұрпақтары" состоится уже завтра, 4 августа. Место проведения - площадь Ахмета Байтурсынова.

 

Для костанайцев и гостей города приготовят этно-аул, национальные игры и концертную программу. Также на площади развернется выставка-продажа мастеров прикладного искусства. Кроме того, проведут финал конкурса таланта и красоты "Ұлт асылы-2020".

Начало фестиваля в 14.00