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В Казахстане запустили благотворительную акцию "Дорога в школу". Как получить или оказать помощь

3 августа 2022, 17:27 |  Общество

В каждой школе составлены списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В каждом регионе открыты горячие линии, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото Pixabay.com

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию "Дорога в школу", сообщает пресс-служба ведомства.

Акция проходит под девизом "Дорога в школу –  Добро без границ". Она продлится до 31 августа 2022 года, то есть до начала нового учебного года. В акции могут принять участие все желающие: волонтёры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью. 

Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся", – отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев.

За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей. Для участия в акции "Дорога в школу" нужно обратиться в управления и организации образования.

Контакты горячей линии региональных управлений образования: 

Костанайская область

  • 8 (7142) 37 98 58;
  • 8 (708) 087 42 01.

Нур-Султан

  • 8 (7172) 55 68 70;
  • 8 (701) 255 46 97.

Алматы

  • 8 (776) 243 03 59.

Шымкент

  • 8 (7252) 39 49 26;
  • 8 (777) 556 20 79;
  • 8 (707) 904 04 95.

Алматинская область

  • 8 (747) 502 85 38.

Акмолинская область

  • 8 (7162) 72 29 03;
  • 8 (771) 349 11 21;
  • 8 (708) 444 52 32.

Актюбинская область

  • 8 (776) 038 78 78;
  • 8 (705) 507 71 78;
  • 8 (705) 744 47 44.

Атырауская область

  • 8 (7122) 27 09 42;
  • 8 (702) 118 21 28;
  • 8 (775) 005 22 01.

Восточно-Казахстанская область

  • 8 (7232) 70 23 57;
  • 8 (705) 623 85 31.

Жамбылская область

  • 8 (7262) 614 24 05;
  • 8 (708) 614 24 05.

Западно-Казахстанская область

  • 8 (7112) 2604 63;
  • 8 (747) 475 25 31.

Карагандинская область

  • 8 (7212) 25 25 02;
  • 8 (747) 491 12 91.

Кызылординская область

  • 8 (7242) 60 54 81;
  • 8 (778) 60 54 81;
  • 8 (777) 340 70 30;
  • 8 (705) 787 25 96.

Мангистауская область

  • 8 (7292) 57 12 27;
  • 8 (7292) 60 75 15;
  • 8 (702) 995 36 39;
  • 8 (701) 677 26 04.

Павлодарская область

  • 8 (7182) 32 09 65;
  • 8 (702) 412 70 04;
  • 8 (701) 523 19 70.

Северо-Казахстанская область

  • 8 (7152) 35 00 07;
  • 8 (708) 432 44 58.

Туркестанская область

  • 8 (707) 684 71 00;
  • 8 (700) 205 94 10;
  • 8 (702) 625 65 62.