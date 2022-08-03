В каждой школе составлены списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В каждом регионе открыты горячие линии, передает Informburo.kz.

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Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию "Дорога в школу", сообщает пресс-служба ведомства.

Акция проходит под девизом "Дорога в школу – Добро без границ". Она продлится до 31 августа 2022 года, то есть до начала нового учебного года. В акции могут принять участие все желающие: волонтёры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.

Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся", – отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев.

За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей. Для участия в акции "Дорога в школу" нужно обратиться в управления и организации образования.

Контакты горячей линии региональных управлений образования:

Костанайская область

8 (7142) 37 98 58;

8 (708) 087 42 01.

Нур-Султан

8 (7172) 55 68 70;

8 (701) 255 46 97.

Алматы

8 (776) 243 03 59.

Шымкент

8 (7252) 39 49 26;

8 (777) 556 20 79;

8 (707) 904 04 95.

Алматинская область

8 (747) 502 85 38.

Акмолинская область

8 (7162) 72 29 03;

8 (771) 349 11 21;

8 (708) 444 52 32.

Актюбинская область

8 (776) 038 78 78;

8 (705) 507 71 78;

8 (705) 744 47 44.

Атырауская область

8 (7122) 27 09 42;

8 (702) 118 21 28;

8 (775) 005 22 01.

Восточно-Казахстанская область

8 (7232) 70 23 57;

8 (705) 623 85 31.

Жамбылская область

8 (7262) 614 24 05;

8 (708) 614 24 05.

Западно-Казахстанская область

8 (7112) 2604 63;

8 (747) 475 25 31.

Карагандинская область

8 (7212) 25 25 02;

8 (747) 491 12 91.

Кызылординская область

8 (7242) 60 54 81;

8 (778) 60 54 81;

8 (777) 340 70 30;

8 (705) 787 25 96.

Мангистауская область

8 (7292) 57 12 27;

8 (7292) 60 75 15;

8 (702) 995 36 39;

8 (701) 677 26 04.

Павлодарская область

8 (7182) 32 09 65;

8 (702) 412 70 04;

8 (701) 523 19 70.

Северо-Казахстанская область

8 (7152) 35 00 07;

8 (708) 432 44 58.

Туркестанская область