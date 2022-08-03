В Казахстане запустили благотворительную акцию "Дорога в школу". Как получить или оказать помощь
В каждой школе составлены списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В каждом регионе открыты горячие линии, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию "Дорога в школу", сообщает пресс-служба ведомства.
Акция проходит под девизом "Дорога в школу – Добро без границ". Она продлится до 31 августа 2022 года, то есть до начала нового учебного года. В акции могут принять участие все желающие: волонтёры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.
Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся", – отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев.
За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей. Для участия в акции "Дорога в школу" нужно обратиться в управления и организации образования.
Контакты горячей линии региональных управлений образования:
Костанайская область
- 8 (7142) 37 98 58;
- 8 (708) 087 42 01.
Нур-Султан
- 8 (7172) 55 68 70;
- 8 (701) 255 46 97.
Алматы
- 8 (776) 243 03 59.
Шымкент
- 8 (7252) 39 49 26;
- 8 (777) 556 20 79;
- 8 (707) 904 04 95.
Алматинская область
- 8 (747) 502 85 38.
Акмолинская область
- 8 (7162) 72 29 03;
- 8 (771) 349 11 21;
- 8 (708) 444 52 32.
Актюбинская область
- 8 (776) 038 78 78;
- 8 (705) 507 71 78;
- 8 (705) 744 47 44.
Атырауская область
- 8 (7122) 27 09 42;
- 8 (702) 118 21 28;
- 8 (775) 005 22 01.
Восточно-Казахстанская область
- 8 (7232) 70 23 57;
- 8 (705) 623 85 31.
Жамбылская область
- 8 (7262) 614 24 05;
- 8 (708) 614 24 05.
Западно-Казахстанская область
- 8 (7112) 2604 63;
- 8 (747) 475 25 31.
Карагандинская область
- 8 (7212) 25 25 02;
- 8 (747) 491 12 91.
Кызылординская область
- 8 (7242) 60 54 81;
- 8 (778) 60 54 81;
- 8 (777) 340 70 30;
- 8 (705) 787 25 96.
Мангистауская область
- 8 (7292) 57 12 27;
- 8 (7292) 60 75 15;
- 8 (702) 995 36 39;
- 8 (701) 677 26 04.
Павлодарская область
- 8 (7182) 32 09 65;
- 8 (702) 412 70 04;
- 8 (701) 523 19 70.
Северо-Казахстанская область
- 8 (7152) 35 00 07;
- 8 (708) 432 44 58.
Туркестанская область
- 8 (707) 684 71 00;
- 8 (700) 205 94 10;
- 8 (702) 625 65 62.
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