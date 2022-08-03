По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 4-6 августа, на всей территории Костанайской области осадков не ожидается. В ночные и утренние часы на западе и севере области возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В ближайшие трое суток по ночам ожидается 10-15, на юге 18 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем будет жарко - 25-30°С, на юге 33°С. В Костанае 4 августа ночью термометры покажут 11-13, днём 26-28 градусов. В пятницу, 5 августа, в областном центре ожидаем 13-15, днём 28-30 градусов. В субботу ночная температура будет чуть выше: 14-16°С, а днём столбики термометров опять достигнут отметок 28-30°С.

В ближайшие трое суток ветер будет держать северо-восточное направление. Прогнозируемая скорость ветра 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на востоке и юге области.