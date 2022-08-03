Постановление, дающее право детям-инвалидам, ветеранам, инвалидам первой и второй групп, а также некоторым многодетным матерям на бесплатный проезд в общественном транспорте, вступило в силу 29 июля. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо получить специальную социальную карту Alem Pay.

Об этом сообщает пресс-служба отдела ЖКХ акимата Костаная в своем Instagram. Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте adilet.zan.kz

Фото из архива "НГ"

Бесплатный проезд в общественном транспорте, согласно постановлению, предоставляется следующим категориям граждан:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий на территории других государств;

- ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

- дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет;

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а так же награжденным орденами «Материнская Слава» I и II степени;

- инвалиды первой и второй группы.

На 10 тенге меньше от стоимости утвержденного тарифа предоставляется следующим категориям граждан города Костанай:

- пенсионерам по возрасту;

- инвалидам третьей группы.

Приобрести специальные социальные карты можно у оператора ЭСОП ТОО «ALEM PAY» по адресу пр-т. Аль-Фараби 65, Бизнес центр, 9 этаж, 906 кабинет, телефон 39-02-04. Для получения карты необходимо предъявить документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан.



