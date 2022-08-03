Уголовное дело в отношении главного инженера ГКП «Костанай-Су» Виталия ПАНАЕТОВА, его заместителя Болата СЕЙТБАЕВА и специалиста Виталия САМОДЕЛКО поступило в суд № 2 Костаная.

Виталий Панаетов /Фото из архива "НГ"

Согласно данным Судебного кабинета, все трое обвиняются в хищении чужого имущества, вверенного виновным в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере.

О том, что Виталия Панаетова арестовали, стало известно 14 февраля 2022 года. Информацию о его аресте «НГ» подтвердили в пресс-службе областного суда и добавили, что он взят по стражу на 10 суток. После этого Панаетов на работе так и не появился, его мобильный телефон был отключен. Но сегодня нам удалось с ним связаться.

- На данный момент я отстранен от должности главного инженера ГКП «Костанай-Су» на время судебного разбирательства, - сообщил «НГ» Виталий Панаетов. - Меня обвиняют в хищении труб. С кредитом ЕБРР это никак не связано. Все остальные подробности узнаете в суде.

Болат Сейтбаев /Фото из архива "НГ"

Санкция статьи 189 п. 3 УК РК предусматривает лишение, либо ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Бывший директор ГКП «Костанай Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ в ноябре 2021 года был арестован на 15 суток за вождение автомобиля «Chevrolet» в пьяном виде, но с делом Панаетова ни этот эпизод, ни сам Файзулаев никак не связаны. На данный момент обязанности директора горводоканала исполняет Игорь Киселев, а о Файзулаеве ничего неизвестно.