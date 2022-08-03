ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане
3 августа 2022, 10:57 | Государство
Связано это со сбоем в серверном центре АО «НИТ». Из-за этого информационные системы, которые используют в отделениях, работают некорректно.
"Сегодня 3 августа из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, порталы открытого правительства, Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП", - говорится в сообщении присс-службы НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области. - "К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен."
О восстановлении работоспособности в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.
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