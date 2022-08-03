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ЦОНы временно не будут принимать граждан в Казахстане

3 августа 2022, 10:57 |  Государство

Связано это со сбоем  в серверном центре АО «НИТ». Из-за этого информационные системы, которые используют в отделениях, работают некорректно.

 

"Сегодня 3 августа из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ»  зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, порталы открытого правительства,  Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП", - говорится в сообщении присс-службы НАО "Правительство для граждан" по Костанайской области. - "К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен."

О восстановлении работоспособности в пресс-службе пообещали сообщить дополнительно.