Отключение коснется только крупных промышленных предприятий и населения двух поселков в Денисовском районе. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Иллюстративное фото pixabay.com

«По информации УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» и КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» 3 августа 2022 года начаты ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный», - говорится в сообщении. - В этой связи произведено отключение от природного газа на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». При отключении газа оставшийся объем в трубе позволит обеспечить газифицированием население области, за исключением крупных промышленных предприятий, а также потребителей п. Свердловка и п. Баталинский Денисовского района».

Проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» запланировано с 3 по 15 августа.