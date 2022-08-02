Состоялись матчи четвертого тура группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана по футболу. «Тобол» проводил свой поединок в Туркестане против атакентского «Махтаарала».

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Костанайский клуб, готовящийся к первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с чемпионом Боснии и Герцеговины клубом «Зриньски», который пройдет 4 августа на поле соперника, выставил на матч молодежный состав под руководством Олега Лотова.

На поле «Туркестан-Арены» против «Махтаарала» вышли голкипер Владимир Шпаковский, защитники Александр Крыца, Марат Алписпаев, Токтар Байдавлетов и Арман Тунгушбаев, полузащитники Дмитрий Панов, Бекзат Жапаров и Нурбек Байжанов, а также нападающие Диас Нурканов, Бекзат Ермекбаев (капитан команды) и Али Ахмет. Большинство из этих игроков двумя днями ранее играли в Нур-Султане в рамках первенства Казахстана среди команд Второй лиги (Конференция «Северо-Восток») с клубом «SD Family» и уступили (0:2).

Хозяева поля, одержавшие в первом круге группового этапа победу в Костанае со счетом 4:1, уверенно начали встречу и в Туркестане, нанеся первый удар по фортам «Тобола» на 6-й минуте после того, как французский полузащитник «Махтаарала» Биллал Сибаихи перехватил мяч на правом краю на половине поля гостей, сместился в центр и с подступов к штрафной площади пробил низом, но мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот. Через три минуты после диагональной подачи мяч на левом краю штрафной площади «Тобола» принял полузащитник хозяев Бекнур Рыскул и отдал передачу набегавшему кыргызстанскому коллеге по средней линии Одилжону Абдурахманову, который пробил в касание над перекладиной.

Эпизод в матче, заставивший судей прибегнуть к видеопросмотру / Скриншот трансляции

Молодым игрокам костанайского клуба очень сложно было уходить от прессинга, который устраивал соперник уже на половине поля гостей. И на 10-й минуте передачу Байдавлетова в сторону своих ворот перехватил автор одного из голов в первом матче Рамазан Каримов, который сместился вправо вдоль линии штрафной площади и пробил низом по центру. Этот удар принял на себя в падении автор неудачной передачи, а арбитр встречи Сергей Гороховодацкий из Алматы усмотрел в этом эпизоде игру рукой, показал Байдавлетову желтую карточку и назначил в ворота «Тобола» пенальти. Но после видеопросмотра он отменил свои решения.

Однако игра продолжилась в том же ключе, и вскоре после навесной подачи хозяев с правого края бразильский полузащитник «Махтаарала» Алекс Бруно опасно пробил головой из района 11-метровой отметки, но отскочивший от газона мяч попал в левую штангу и отлетел в поле.

Штанга спасает ворота «Тобола» / Скриншот трансляции

Первый же удар по воротам атакентского клуба нанес после одной из редких контратак гостей на 24-й минуте Жапаров, пробивший слева со средней дистанции в дальний угол. Однако удар получился неточным. Через две минуты хозяева заработал штрафной на правом краю атаки недалеко от штрафной площади гостей. Себаихи пробил со стандарта в ближний угол, но подстраховавший голкипера Нурканов головой отбил мяч. Повторно пробил по воротам ударом через себя с острого угла и с близкого расстояния Бруно, но на этот раз мяч оказался в руках Шпаковского.

Дуэль Бруно и Шпаковского повторилась через три минуты, и вновь голкипер поймал мяч после удара бразильского легионера «Махтаарала», пробившего на этот раз по воротам низом из левого угла штрафной площади.

Владимир Шпаковский ликвидирует опасный момент у ворот «Тобола» / Скриншот трансляции

До перерыва «Тобол», владевший мячом раза в два меньше, чем соперник, еще несколько раз сумел провести контратаки, но отметился лишь одним ударом в исполнении того же Жапарова, пробившего прямо в руки украинского голкипера хозяев Сергея Литовченко.

Второй тайм начался с атак «Махтаарала», и через пять минут после возобновления игры вышедший на замену полузащитник из Кот-д’Ивуара Секу Думбия, войдя в штрафную площадь «Тобола», сделал передачу направо Каримову, который с близкого расстояния пробил низом по воротам. Мяч принял на себя Крыца, а повторный удар Каримова в дальний угол получился неточным.

Буквально через минуту «Тобол» ответил хорошим выпадом по левому флангу, в результате которого Байжанову удалось прорваться с мячом в штрафную площадь между белорусским защитником и капитаном «Махтаарала» Русланом Юденковым и Думбия, однако после его удара в дальний угол мяч пролетел далеко от створа ворот.

Еще через две минуты хозяева заработали угловой удар на левом краю атаки. После навесной подачи и скидки на дальнюю штангу Думбия пробил в ближний нижний угол ворот, но Алписпаев подставил ногу и выбил мяч за лицевую линию. А после навесной подачи теперь уже от правого углового флажка Каримов, опередив бросившегося на перехват голкипера, в прыжке пробил головой с линии вратарской площадки точно в левый угол ворот - 1:0.

После пропущенного гола в атакующей линии «Тобола» появился Матвей Цой, а на 75-й минуте наставник гостей освежил и среднюю линию, выпустив на поле Али Абдибекова и Бейбита Галыма. Гости заиграли немного смелее впереди, чаще стали владеть мячом, но атакующие действия «Махтаарала» все же были острее. До окончания встречи хозяева еще не раз атаковали ворота «Тобола», самым опасным получился удар на 86-й минуте вышедшего на замену Галымжана Кенжебека, который пробил низом слева с линии штрафной площади в дальний угол, но своевременный бросок голкипера спас «Тобол» от гола.

Финальный свисток зафиксировал третье поражение «Тобола» в кубковых матчах.

Главный тренер ФК «Тобол М» Олег ЛОТОВ сказал после игры:

- Мы знали, какой матч нам предстоит здесь, и понимали, что большую часть времени нам придется проводить в обороне. Мы играли третий матч за неделю, один из которых состоялся позавчера. Спасибо нашим ребятам, они сыграли очень дисциплинированно, несмотря на усталость, провели достойную игру. С каждой встречей мы прибавляем и становимся уверенней.

Одержав третью победу, аутсайдер чемпионата «Махтаарал» с 9 очками возглавил турнирную таблицу в группе «C», первым из участников розыгрыша обеспечив себе выход в плей-офф Кубка РК. Второе место в группе занимает «Тараз», набравший 8 очков после гостевой ничьей с «Актобе» (1:1). У максимально усложнившего себе выход в четвертьфинал «Тобола» 3 очка, а у сохранившего теоретические шансы на выход в следующую стадию «Актобе» - 2 очка.

В четвертом туре потерял первые очки лидирующий в группе «А» «Кайрат», после вылета из Лиги конференций УЕФА сыгравший в Павлодаре вничью (1:1) с набравшим первое очко «Аксу». По 6 очков в этой группе в активе «Ордабасы» и «Атырау», догнавшего шымкентцев после победы над ними на их поле (1:2).

В группе «В» первое поражение после трех подряд побед потерпел представитель Первой лиги «Кайсар», проигравший на своем поле со счетом 1:2 «Каспию», который сохраняет с набранными 4 очками шансы на попадание в плей-офф. Как и кызылординский клуб, 9 очков набрал «Акжайык», выигравший в Петропавловске у «Кызыл-Жара» (2:1), который первым из участников розыгрыша Кубка РК простился с надеждой на выход из группы, набрав в четырех турах всего одно очко.

Еще один неудачник еврокубков «Астана» одержала на своем поле победу над «Тураном» (2:1) и продолжает лидировать в группе «D», набрав 8 очков. На одно очко меньше у «Шахтера», переигравшего также на своем поле второго представителя Первой лиги «Жетысу» (4:2), в активе которого пока 2 очка.

Игры очередного пятого тура группового этапа розыгрыша Кубка РК пройдут 5-7 июля. «Тобол» 7 августа на своем поле будет принимать «Тараз».