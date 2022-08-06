Названа длительность полезного для здоровья отпуска
Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом сообщил российский психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.
Иллюстративное фото pixaba
"В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя - человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами, которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя - это как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке", - объяснил Антон Поляков.
По его словам, в Советском Союзе не просто так использовали 28 календарных дней.
Он уточнил, что в более короткий отрезок времени человек отдохнуть не успевает.
"Отдых меньше хотя бы трех недель - это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха", - объяснил Поляков.
Специалист добавил, что за семь дней человек будет компенсировать нехватку отдыха перееданием и алкоголем.
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