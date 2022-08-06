Полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом сообщил российский психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.

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"В первую неделю ты испытываешь стресс по поводу того, что отдыхаешь, тебе нужно адаптироваться. Вторая неделя - человек расслабляется, начинает восстанавливаться по самым проблемным точкам, участкам своей психики. На третьей неделе происходит накопление так называемого запаса прочности. То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами, которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя - это как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке", - объяснил Антон Поляков.

По его словам, в Советском Союзе не просто так использовали 28 календарных дней.

Он уточнил, что в более короткий отрезок времени человек отдохнуть не успевает.

"Отдых меньше хотя бы трех недель - это немного странный будет процесс. Представьте, неделю вы отдыхаете, у вас стресс, вы только расслабили все свои мышцы, и тут вас опять возвращают на работу со всеми нагрузками, конфликтами и завистью со стороны коллег, которые еще никуда не съездили. Если человек выезжает на семь дней, то на самом деле он получит больше стресса, чем отдыха", - объяснил Поляков.

Специалист добавил, что за семь дней человек будет компенсировать нехватку отдыха перееданием и алкоголем.