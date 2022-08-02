Если вы планируете начать изучение английского языка с нуля и хотите сделать это легко и быстро, лучшими помощниками для вас станут аудиокурсы для начинающих.

Почему следует выбирать именно аудиоуроки? Потому что это:

удобно

просто

выгодно

легко

Но как не ошибиться и выбрать именно тот курс, который может реально помочь? Многие предпочитают ориентироваться на отзывы тех людей, которые уже пользовались материалами заинтересовавшей программы. Например,

"Английский За 4 Недели 2в1" - Оксана Долинка (отдельный аудио курс и отдельный видео курс - 2в1)

Все, кто начинал изучать английский язык, так или иначе сталкивались с именем Оксаны Долинка, преподавателя онлайн-школы, разработчика ряда успешных курсов для людей с разным уровнем знаний языка. Курс "Английский За 4 Недели 2в1" лидирует среди своих аналогов, прежде всего потому, что:

обучающийся начинает говорить на новом языке уже в первую неделю занятий;

разговорная английская речь быстро становится понятной и легко воспринимается на слух;

после прослушивания курса, уровень английского языка студента поднимается на порядок;

доступен по цене и подходит для любого возраста взрослого человека

владелец курса предлагает гибкую систему скидок, повышая выгодность его приобретения.

"Английский За 4 Недели 2в1" от Оксаны Долинка – это целостная комплексная программа, в содержание которой входит работа как с русскоязычным преподавателем, так и с носителями языка. Курс включает 52 получасовых видео-материалы и девяносто 10-минутных аудио-уроков, что вполне достаточно для того, чтобы вы не только заговорили на английском языке, но и начали понимать речь его носителей.

"Effortless English" - Hoge (аудиокурс)

ЭйДжэй Хоуг – преподаватель с большим стажем. Сначала он применял классические схемы обучения английскому языку, но когда понял их неэффективность, разработал свой собственный курс"Effortless English".

Работа выстраивается на многократном прослушивании нового материала. При этом преподаватель поясняет различные моменты, задает вопросы и предлагает ответы. А затем переводит студента на активное слушание, в ходе которого обучающийся уже сам отвечает на поставленные вопросы.

ЭйДжэй Хоуг считает, что только максимум разговорной практики может дать человеку высокий результат. И в правоте его слов легко убедиться.

"English" Michael Thomas (аудиокурс)

Мишель Томас, разработчик этого курса, был полиглотом и все языки выучил по методике, которую считал самой лучшей. Он придумал так называемый «метод push», который доказывает, что европейские языки очень похожи между собой, а значит, стать полиглотом очень просто. Главное внимательно слушать то, что говорит преподаватель и переключаться на новую тему только после полного понимания предыдущей.

Любой из этих курсов поможет новичкам выучить английский язык с нуля. Стоит только этого захотеть.

На правах рекламы