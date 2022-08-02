Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева сообщил, что страница российского политика во "ВКонтакте" была взломана, передают РИА Новости.

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"Последний пост в VK, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ (Военно-морского флота. - Прим.). А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удаленный пост, разберется администрация ВК и те, кому положено", - приводит слова помощника издание.

Ранее в сети появились скриншоты, на которых, как утверждалось, был изображен пост на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте".

На скриншотах от имени Медведева, в частности, утверждалось, что "Казахстан является искусственным государственным образованием", а единой Грузии не существовало до завоевания Россией в начале XIX века.

Публикацию, появившуюся на странице Медведева, ранее комментировала Ксения Собчак.

"Ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в VK взломали. Там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал", - написала она.

"Риторика тут даже для него ту мач (слишком. - Прим.)", - добавила журналистка в своем Telegram-канале.

Также на пост Медведева отреагировал депутат мажилиса Азат Перуашев.

"Если это не фейк — то что? Бред воспалённого воображения, или тайные мечтания, соскочившие с языка? В любом случае крайне грязно и недостойно. В ответ на «трехсотлетнее освоение» можно привести массу фактов о тысячелетней истории казахов и наших предков на всей территории Казахстана, включая северную часть", - написал он.

Перуашев считает, что министерство иностранных дел должно разобраться и прояснить ситуацию.

"Если нет - фракция Демпартии «Ак жол» направит официальный запрос МИДу", - добавил депутат.