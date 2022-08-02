День воздушно-десантных войск (в Казахстане - аэромобильные войска) традиционно отмечают 2 августа. В Костанае, на набережной по ул. Гашека, в 9 часов утра собрались около 50 десантников разных поколений, некоторые из них служили ещё во времена СССР, четверо участвовали в боевых действиях в Афганистане.

На набережной по ул. Гашека собралось около 50 мужчин в тельняшках и голубых беретах

Мужчины в тельняшках и беретах приехали на машинах, украшенных флагами и символикой ВДВ, часто можно было увидеть девиз десантных войск - «Никто, кроме нас». Проезжающие мимо водители сигналили и поздравляли десантников с праздником.

Участники сделали марш-бросок от набережной до парка Победы. По словам организаторов, цель - чтобы у людей не было стереотипа, что в свой праздник "десантники умеют только пить, дебоширить и купаться в фонтанах".

- Первый такой марш-бросок мы организовали в 2017 году, - рассказал "НГ" организатор марш-броска Максим КУТЫРЛО. - Увидели, что в России такое проводят, решили организовать и у нас. В первые годы было около 60 человек, сейчас уже чуть меньше. Из-за пандемии в 2020-м и 2021 годах не проводили. Пытаемся привлечь молодое поколение десантников - в нашей области более 2 000 человек служили в ВДВ. Хотим показать, что нас не стоит боятся - бутылки об голову мы не бьем, а если и случается такое, стараемся пресекать.

Дистанция марш-броска - 10 км. Десантникам старшего поколения разрешили идти пешком, но по возможности они тоже старались бежать.

- Между нынешними десантниками и советскими, конечно, большая разница, - отмечает Максим. - В СССР служили два года, сейчас - год, это очень мало. Опять же подготовка была намного сильнее. Конечно, и сейчас хорошая, но с теми временами не сравнить. Я служил уже в независимом Казахстане, части у нас есть в Нур-Султане, в Алматы, в Конаеве (бывший Капчагай - "НГ"). Наши десантные войска принимали участие в миротворческих миссиях - например, в Ираке и Таджикистане.

После марш-броска десантники возложили цветы в парке Победы

В 11.00 десантники в сопровождении сотрудников полиции прибежали к арке на центральном входе в парк Победы со стороны ул. Победы. После небольшого отдыха возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

- Мы стараемся популяризировать службу в армии среди молодежи, показать, что ее не надо бояться, - говорит председатель союза ветеранов Афганистана Костанайской области Муратбек ЖУБАНЫШЕВ. - ВДВ - это элитные войска, на их примере мы показываем армейскую доблесть. Я воевал в Афганистане, на момент службы давали медаль «70-лет вооруженным силам» и «Благодарность афганского народа». Казахстанская армия сейчас небольшая, основная задача - охрана государственных границ. ВДВ в Казахстане сейчас практически нет, но при аэромобильных войсках есть такое подразделение.

Сейчас в Костанайской области проживают 900 воинов-интернационалистов.

- Я попал в Афганистан случайно, - вспоминает ветеран войны в Афганистане Виктор ПИМИЧЕВ. - Сначала был в «учебке» в Грузии, там высокогорье, учат убивать, стрелять. 8 месяцев нас готовили. На ирано-афганской границе случилась заваруха, персы сдали погранзаставы, меня туда отправили. Потом нас забросили в Афганистан, ближе к таджикско-афганской границе. В Кабуле я был военным хирургом, делали страшную работу, приходилось... Изначально я был пограничником, но потом нас всех формировали в десантно-штурмовые войска. В 70-х был в Афганистане, потом попал в госпиталь, ранили в перестрелке с душманами. С 1968-1970-х годах еще нас формировали на китайско-афганской границе в Таджикистане. Тогда на Даманском острове убивали всех пограничников и хотели его захватить, но Брежнев приказал, что надо его сохранить, и нас хотели кинуть туда. Но в итоге я попал в Афганистан.

Виктор Иванович в Казахстан попал после лечения в госпитале Баку - приехал на уборку урожая.

После возложения цветов десантники организовали автопробег по улицам Костаная, после чего устроили мини-концерт на сцене возле ТРЦ «MART».

Фото Андрея СКИБЫ