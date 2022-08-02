План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. С 3 по 11 августа работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в трех районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com



Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 5 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 5 Апреля 177-193, пр. Абая 244-262, пр. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.

ТП-231 (работы на подстанции)

с 3 и 4 августа с 10:00 до 19:00

кафе «Тандыр».

Спальный сектор:

ул. Уральская 2, 2а, 4, 4/1, 6, 6/1, 8,



пер. Уральский 8.



КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 11 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор: