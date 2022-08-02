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В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?

2 августа 2022, 11:11 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. С 3 по 11 августа работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в трех районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 5 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 5 Апреля 177-193, пр. Абая 244-262, пр. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.

ТП-231 (работы на подстанции)

с 3 и 4 августа с 10:00 до 19:00

  • кафе «Тандыр».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 2, 2а, 4, 4/1, 6, 6/1, 8,
  • пер. Уральский 8.


КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 11 августа с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 63-95, 81/1-81/8, 91а, 79а, 77/1,
  • ул. Беды 3-9,
  • ул. Кирпичная 30-61,
  • ул. Дачная 87/1-87/15.