В чьих домах будут отключать свет в ближайшую неделю?
2 августа 2022, 11:11 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. С 3 по 11 августа работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в трех районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 4 по 5 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 5 Апреля 177-193, пр. Абая 244-262, пр. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.
ТП-231 (работы на подстанции)
с 3 и 4 августа с 10:00 до 19:00
- кафе «Тандыр».
Спальный сектор:
- ул. Уральская 2, 2а, 4, 4/1, 6, 6/1, 8,
- пер. Уральский 8.
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 4 по 11 августа с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Маяковского 63-95, 81/1-81/8, 91а, 79а, 77/1,
- ул. Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-61,
- ул. Дачная 87/1-87/15.
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