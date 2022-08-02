А то, что это реально сделать, уверены организаторы летнего трейла «Самопревосхождение», которыми традиционно выступили представители костанайского бегового сообщества «Бег в радости самопревосхождения». Это уже третий летний пробег, который пройдет 6 августа в лесном массиве в районе жемчужины Костанайской области санатория «Сосновый Бор», что расположен в 45 км от областного центра в Алтынсаринском районе.

Первый летний трейл-марафон был проведен в конце мая 2019 года, и тогда в его программу были включены две дистанции 21 км и 42 км. А после его завершения участники и волонтеры поблагодарили организаторов за такую возможность насладиться красотой окружающей природы, преодолевая необычную трассу вместе с единомышленниками, раз и навсегда отдавшими свое сердце бегу. И все они желали тогда клубу «Бег в радости самопревосхождения» не останавливайтесь на достигнутом! И теперь на счету этого бегового клуба организация и проведение также и четырех зимних трейлов. Это беговое сообщество также известно и своими походами «Тобольские холмы» с общением, рассказами об опыте беговых тренировок и вдохновением от участия в соревнованиях, песнями у костра, упражнениями из хатхи-йоги. А еще благодаря членам этого клуба в нашем городе появился набирающий популярность во всем мире вид физической активности плоггинг, совмещающий пробежки с очисткой трасс от мусора.

Поневоле забудешь о беге, когда вокруг такая красота!

В этом году организаторы трейла «Самопревосхождение» расширили программу, и теперь любой желающий может себе выбрать длину дистанции из четырех предлагаемых - 8 км, 14 км, 22 км и 44 км. Сделано это и с целью пропаганды оздоровительного бега как наиболее доступной формы укрепления здоровья и физического развития, и с целью дальнейшего развития забегов по пересеченной местности.

Преодолеть дистанцию поможет хорошее настроение

Как отметил руководитель клуба Дмитрий Каптел, благодаря таким забегам, как трейл «Самопревосхождение», становится понятно, насколько сильным и выносливым может быть человек: «Марафон в сосновом лесу по пересеченной местности предназначен для тех, кто ищет настоящую радость и приключение. В прошлых трейлах участвовали бегуны как начинающие бегать, которые ставили свои первые личные рекорды на трассе, так и марафонцы со стажем, как Мейрам Саутпаев - победитель второго трейл-марафона на 42 км, который побежит и в этот раз. Всем победителям и призерам трейл-марафона будут вручены медали, дипломы, и призы, но в наших мероприятиях главная цель всегда одна – самопревосхождение. Главное - поверить в себя, превратить бег в праздник, постараться переключить свое внимание во время бега на окружающую природу. Вы и не заметите, как забудете и о времени, и о самом беге после старта. И этот отвлекающий фактор поможет вам успешно преодолеть дистанцию, превзойти самого себя, что несомненно вселит уверенность на будущие старты».

Как бы не было тяжело на трассе, а улыбка на финише - обязательное условие

Старт и финиш на всех дистанциях трейла «Самопревосхождение» будут осуществляться в одном месте, а трассы дистанций проложены по разным маршрутам. Для дистанций 8 км, 14 км и 22 км предусмотрены маршруты по одному кругу, а ультрамарафонцы пробегут два 22-километровых круга (см. карту).

В 10:00 начнут преодолевать свои дистанции участники трейла на 22 км и 44 км, а через 15 минут состоится старт на 8 км и 14 км. На преодоление каждой дистанции установлено контрольное время: 8 км - 1,5 часа, 14 км - 3 часа, 22 км - 4 часа и ультрамарафон - 8 часов.

Карта-схема дистанций трейла «Самопревосхождение»

На всей трассе будут работать четыре пункта питания с водой, чаем, напитками, бананами и сухофруктами.

По итогам трейла на каждой дистанции будут определяться лучшие бегуны как среди мужчин, так и среди женщин в нескольких возрастных группах: на дистанциях 22 км и 44 км - 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60 лет и старше, а на дистанциях 8 км и 14 км - до 18 лет, 18-39 лет, 40-49 лет и 50 лет старше.

Предполагается участие в предстоящих стартах любителей бега не только из Костаная и Костанайской области, но и из других городов Казахстана, а также гостей из России. К месту старта планируется организованная доставка участников, волонтеров и зрителей из Костаная и Рудного.

Организаторы приглашают принять участие в третьем летнем трейле всех желающих, готовых к таким испытаниям и имеющих соответствующую подготовку. Более подробно с положением трейла «Самопревосхождение» вы можете познакомиться на страничке бегового клуба по ссылке vk.com/runinjoy.

А все интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8-707-447-34-30.

Фото vk.com/runinjoy