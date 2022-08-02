Суд признал его виновным и назначил ему 6 лет лишения свободы условно. Факт незаконной реализации талонов на ГСМ установлен департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области.

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"Начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин", - говорится в сообщении АФМ в Telegram.

Экс-руководитель с октября 2020 года по декабрь 2021 года похитил талоны на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс литров. Материальный ущерб оценили в 18,5 млн тенге.



"Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, также ему установлен пробационный контроль на весь назначенный срок", - добавили в АФМ.