Предложения по пересмотру комплексного плана приватизации до 2025 года рассмотрели в правительстве на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Informburo.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Сейчас в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а ещё порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации.

"В настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами", – говорится в сообщении.

В комплексный план предложили включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируют вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда "Самрук-Казына".