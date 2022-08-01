Сегодня, 1 августа, на кольце на выезде из Костаная в Тобыл, жителя поселка Жанаарка Улытауской области (ранее часть Карагандинской области - "НГ"), кузнеца и реставратора архитектурных памятников Сарсенбая Котырашова встречали чиновники, журналисты, волонтеры и просто неравнодушные костанайцы.

Столь необычное мероприятие заинтересовало даже рабочих, строивших дом неподалеку. А проезжающие мимо автомобили, то и дело сигналили и весело приветствовали собравшихся.

Пожилого путешественника встречали под национальные песни и звуки домбры, волонтеры молодежного ресурсного центра Костаная размахивали флагами Казахстана и Костанайской области. После того как Сарсенбай-ага поприветствовал местных чиновников и провел со всеми желающими продолжительную фотосессию, он поделился с журналистами впечатлениями о нашей области:

- В ваш край я добрался вчера, 30 июля, встретили меня добродушно, с веселым настроением! Я рад и доволен этой встрече! - поделился впечатлениями аксакал. - В областных центрах меня везде встречают радостно и с подарками.

С собой в дорогу путешественник берет самые необходимые вещи. Возит все на тележке.

Всю дорогу он идет пешком, толкая впереди небольшую тележку, в которой предметы первой необходимости: палатка и спальный мешок, туалетные принадлежности, запчасти для тележки, сменная одежда и продукты питания. Котырашов уже побывал в Жезказгане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Семее, Павлодаре, Нур-Султане и других городах. После Костаная он намерен отправиться в Актобе, Уральск и Атырау. Завершит свое путешествие Сарсенбай-ага в Актау.

- Стараюсь купаться под бесплатным душем - в дождь, если не попаду в населенные пункты, ночевать также приходится на открытой местности. Меня постоянно останавливают, просят сфотографироваться, в день прохожу примерно по 40 километров, встречается по 300-500 человек, - рассказывает дедушка. - На случай, если обувь износится, у меня есть запасная. А так уже 6 пар износил! Вообще чувствую себя хорошо, меня поддерживает народ. Семья проводила торжественно, поддерживают вмоем пути.

Рассказал аксакал и про условия на трассах Костанайской области, на которые он обратил внимание:

- Трудностей в пути я не встречал, все удобства есть - в столовых и кафе меня обслуживали бесплатно. Прошел очень много населенных пунктов, чтобы рассказать все - потребуется книга! Часто люди предлагали подвезти, но я отказываюсь. Цель - пройти весь путь пешком и я ее придерживаюсь, - рассказывает Сарсенбай-ата. - В путешествии вообще у меня три цели: во-первых, рассказать людям про Улытауский край, его историю. Во-вторых, собрать список ремесленников по всему Казахстану, если соберу больше 1000, то ЮНЕСКО откроет им сайт, с их помощью мы сможем участвовать в всемирных выставках за границей! А третья цель - напомнить людям о забытых казахских праздниках.

Местные предприниматели и чиновники отвезут Сарсенбая-ата в гостиницу

По мнению путешественника в нашей области отличные дороги. И в целом путешествовать по Казахстану ему нравится. Сегодня он остановится в областном центре, где переночует в гостинице и посетит термопарк.

Фото Андрея СКИБЫ