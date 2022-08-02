Однодневный тренинг для следователей, работающих с несовершеннолетними жертвами насилия, провели 29 августа в колледже «Зерек». Участниками стали женщины, работающие в следственных органах, - именно им чаще приходится общаться с жертвами насилия, поскольку те неохотно идут на контакт с мужчинами после пережитого стресса.

Организовал обучение Альянс женских сил Костанайской области.

В частности, говорили о том, как помочь женщинам-следователям справляться со стрессами на работе, чтобы это не повлияло на их личную жизнь. Но основные вопросы - в чем особенности расследования дел о насилии над несовершеннолетними, как правильно брать показания у жертв, как обрудовать помещение, какие следственные мероприятия могут нанести жертве дополнительную моральную травму и как этого избежать.

Все это не лишне знать не только сотрудникам полиции, но и родителям несовершеннолетних, ставших жертвами насилия. Если в семье случилась такая беда, родители должны иметь представление, чего могут требовать от органов следствия и суда, чтобы не только добиться справедливости, но и не нанести еще большую психологическую травму своему ребенку.

Сложности расследования

Карлыгаш Шармухаметова: «Очень важно найти контакт с ребенком...»

- Дела о половых преступлениях в отношении несовершеннолетних - одни из самых проблематичных, - отмечает председатель межрайонного ювенального суда Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА. - Потому что все уголовные дела главным образом строятся на показаниях потерпевших. Очень часто дела не возбуждаются по той причине, что нет доказательств. Но следует отметить, что необходимо обращать внимание на любые заявления о половых преступлениях против несовершеннолетних и защищать их интересы. На этих принципах строится сегодня судебная практика. Наказание мы должны назначать строгое, в связи с ужесточением Уголовного кодекса в этой части. Никаких примирений, никаких условных мер по такого рода делам быть не может. Поэтому не бойтесь направлять такие дела в суд! Наша с вами задача - защитить права несовершеннолетних.

Шармухаметова подчеркнула - если показания потерпевших стабильные, как во время досудебного следствия, так и во время судебного производства, они берутся за основу и по ним выносятся обвинительные приговоры. Главное условие - назначение судебно-психиатрической экспертизы. Назначаться она должна не только в отношении предполагаемого насильника, но и в отношении жертвы.

- Обязательно следует ставить вопрос о том, склонна ли несовершеннолетняя к патологическому фантазированию, либо обману, - пояснила председатель ювенального суда. - Для чего это необходимо? Если в заключении экспертизы будет написано, что девочка не склонна к фантазированию и обману и все говорит от чистого сердца, то, естественно эти показания будут взяты за основу.

Опыт работы в межрайонном суде показывает, что у следователей разные подходы.

- У кого-то проводятся полные действия. А есть дела, где даже отсутствует протокол осмотра места проишествия, - рассказала Карлыгаш Шармухаметова. - А ведь это первый протокол, который должен быть в любом деле. Почему-то не все назначают судебно-медицинские экспертизы. Например, есть остеологические экспертизы, определяющие достижение половой зрелости, почему-то они не всегда назначаются. Даже заключение ВКК о беременности несовершеннолетней порой отсутствует в деле. Чем больше доказательств вы прикрепите к делу, тем вероятнее вынесение справедливого приговора. Не бойтесь назначать необходимые экспертизы.

Часто, назначая судебно-психиатрическую экспертизу, следователи не считают нужным привлекать к участию в деле психолога. А такой специалист необходим, чтобы более тонко разобраться в ситуации, чтобы ребенок мог раскрыться перед ним и рассказать то, что он не расскажет членам судебно-психиатрическрой комиссии. Подменять экспертом-психиатром специалиста-психолога нельзя.

Судья рассказала, как можно добыть достоверную информацию о том, знал ли насильник о возрасте потерпевшей, была ли связь по обоюдному согласию.

- Очень важно найти контакт с ребенком, - объяснила Карлыгаш Салимжановна. - Для этого должна быть располагающая обстановка. Нужна специальная комната - уютная, с красивыми шторами, с книжками, игрушками, цветными карандашами и бумагой для рисования. Оборудование такой комнаты в принципе не требует больших затрат. Кстати, рисунки могут помочь психологу сделать свои профессиональные выводы. Общение с ребенком нужно начинать с отвлеченных вопросов о доме, учебе. Не торопите его. Только когда ребенок почувствует ваше дружелюбное расположение, он пойдет с вами на контакт. Всегда помните о том, какую травму пережил ребенок. Ее нельзя усугублять несторожными словами, будьте максимально корректны.

Участники тренинга из районов области в ответ говорили, что оборудовать специальные комнаты не везде возможно, поскольку начальство не заинтересовано в создании таких условий для работы с несовершеннолетними, а слушать следователей, вернувшихся с тренинга, просто не будет. Да и не всегда в районах возможно привлечь к расследованию психолога

- Вы должны поставить такой вопрос перед своим руководством! - заявила председатель Альянса женских сил по Костанайской области Римма БЕКТУРГАНОВА. - Непремено поставьте руководство в известность о том, что мы говорили на эту тему говорили с начальником ДП области полковником Омарбековым. Через три месяца мы проведем опрос и выясним, где созданы, а где не созданы условия для работы с несовершеннолетними жертвами насилия. Тогда встретимся в Ерланом Булатовичем и огласим ему этот список. Кроме того, в своих районах вы должны добиться, чтобы за вами закрепили специалиста-психолога. Я знаю, что это проблематично. Но начальник РОВД должен договориться с районным отделом образования, чтобы были назначены дежурные школьные психологи для экстренных случаев.

Еще одну проблему обозначила адвокат, официальный представитель уполномоченного по правам ребенка в Костанайской области Арайлым АМАНКУЛОВА:

Арайлым Аманкулова отметила, что очные ставки с насильниками приводят детей к психологическому срыву

- Одна из ошибок следствия - при депонировании показаний, потерпевшая и насильник встречаются в одном помещени. Это недопустимо, ребенок может закрыться от того, что еще раз испытает страх перед преступником. Законный представитель ребенка должен писать заявление, что он возражает против участия подозреваемого при депонировании. В делах, которые я вела, протест всегда принимался. Далеко не всегда есть необходимость проводить очную ставку подозреваемых и потерпевших. Как правило, каждая сторона продолжает стоять на своем, ничего следователь очной ставкой не добьется, но у ребенка после этого происходит психологический срыв.

Арайлым Аманкулова обратила внимание слушателей на то, что нельзя допускать оплошностей при проведении следственных действий - малейшее нарушение приводит к тому, что суд признает такие следственные действия недопустимыми в качестве доказательств. В результате преступник может уйти от ответственности.

Выгорание после трех лет

В программу тренинга были включены психологические игры, которые проводила частно практикующий психолог, руководитель центра психологического исследования «Доверие», член координационного совета альянса женских сил в направлении профилактики бытового насилия Людмила ДОЛЖИКОВА.

- Когда готовят молодого специалиста к работе, о профессиональном выгорании и стрессе обычно не говорят, - заметила она. - Больше уходят в специфику, в особенности профессии. А вот что делать человеку в стрессогенной среде с теми порой кризисными ситуациями, с которыми приходиться сталкиваться на такой работе? Обычно женщины оказываются более эмоционально вовлеченными, чем их коллеги-мужчины, поэтому они быстрее выгорают. Нет сведений о том, что проводились какие-либо исследования - как быстро наступает профессиональное выгорание у женщин, работающих в правоохранительных органах. Но если опираться на российский опыт, то можно говорить, что выгорание наступает после 3-4 лет работы. Изначально, когда приходит новый специалист в эту сферу деятельности, он сталкивается с противоречием: в фильмах и книгах одно, а в жизни все по-другому.

Психолог отметила, что важно заметить начало этого процесса, знать, как помочь себе, чтобы не потерять профпригодность и мотивацию. Женщине достаточно сложно взаимодействовать в профессиональной среде и одновременно быть хранительницей очага. Как это все совместить, чтобы не было конфликтов в семье и разводов; как научиться взаимодействовать с коллегами и находить общий язык с ними? С азами этих практик тоже знакомили следователей.

Насколько поможет тренинг молодым женщинам, несущим нелегкую службу, покажет время. Но о первых результатах мы узнаем через три месяца, когда Альянс женских сил проведет мониторинг условий их работы.

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