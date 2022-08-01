В автомобиле 23-летнего костанайца сотрудники полиции изъяли 150 свертков синтетических наркотиков. Согласно заключению судебно-химической экспертизы это были «Мефедрон» и «А-PVP».

- В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» патрульные остановили на трассе «Рудный-Костанай» автомашину «ВАЗ-2111». При осмотре салона полицейские обнаружили небольшие свертки, обмотанные изолентой. Общий вес составил более 124 граммов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Костанаец занимался незаконной продажей наркотиков через интернет-магазин. Закладчик указывал места покупателям, где они могли забрать товар.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК «Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.