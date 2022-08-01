При установлении нерыночного курса участники рынка будут скупать дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах, пояснил глава Нацбанка, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов ответил на предложение мажилисмена Аманжана Жамалова о формировании специального расчётного курса рубля к тенге.

"Таргетирование нерыночного специального курса обмена тенге против рубля, при свободном формировании курса против остальных валют, будет создавать арбитражные возможности для безрисковой прибыли для участников рынка. Иными словами, участники рынка будут скупать относительно дешёвый рубль в Казахстане против дорогого в остальных странах. В этом случае спекулятивные атаки на курс национальной валюты повлекут истощение золотовалютных резервов Национального банка и образуют дисбаланс в экономике", – объяснил Галымжан Пирматов.

Он подчеркнул, что любые манипуляции для воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы. По словам главы Нацбанка, укрепление рубля снижает привлекательность импорта продукции из РФ и одновременно стимулирует развитие отечественного производства.

"В результате, юридические и физические лица Казахстана подстраиваются под новые условия, в том числе за счёт поиска альтернативных источников импорта из других регионов. Полагаем, что рынок Казахстана должен самостоятельно адаптироваться ввиду изменения условий и корректировать спрос, предложение и каналы поставки", – отметил Пирматов.

Он добавил, что введение ограничения на покупку и продажу иностранной валюты обменными пунктами является нецелесообразным и не

рассматривается. Подобные ограничения должны вводиться только в случае серьёзного риска истощения суверенных резервов, ухудшения

платёжного баланса страны, а также существенного риска для финансовой стабильности.