Ранее стало известно, что на празднике в честь 65-летия Рудного и Дня металлурга 12 августа для рудничан выступят в основном артисты казахстанской эстрады, передает ИА Город. Будут приглашены популярный певец, автор песен Торегали Тореали, молодой исполнитель Мирас Жугунусов и рэпер RaiМ. Из соседней Российской Федерации приедет екатеринбургская шоу-группа «Все ОКей», которая исполняет каверы популярных песен, а также московский DJ Rublev.

Когда эта информация появилась в СМИ и соцсетях, многие рудничане не скрывали своего разочарования. Даже в Костанае будет выступать НАZИМА, а у Рудного юбилей, люди ждали мега-популярных артистов, в том числе, из России.

Вот как прокомментировали выбор приглашенных артистов в акимате Рудного.

- Можно и на открытие денерной Элтона Джона пригласить, все зависит от бюджета. И мы прежде всего ориентировались на стоимость выступлений. Опять же сейчас, в этот сложный экономический период, наше градообразующее предприятие также испытывает трудности, но мы постарались организовать праздник на достойном уровне, ориентируясь на разные возрастные категории горожан и на популярность артистов в стране. А не на личные предпочтения, как могли подумать некоторые. Сегодня Мирас Жугунусов и RaiМ во всех казахстанских чартах. Их любит наша молодежь. А люди постарше слушают Торегали Тореали. Звезды российской эстрады пусть сияют в России, а мы пригласили наших талантливых соотечественников. Но российские друзья также будут с нами. Для рудничан постарше пригласили российскую шоу-группу, которая поет хиты 80-90-хх годов. Нас поддержал и московский ди-джей. Надеемся, что не разочаруем наших горожан, - сообщил заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат Искаков.

Замакима сообщил журналистам, что приглашенные артисты проводить пресс-конференцию не будут. Представителям СМИ только пообещали, что видео- и фотосъемку во время выступлений можно будет вести без ограничений.

Концерт приглашенных артистов начнется на площади с 20.30.

В программу праздничных мероприятий также включили городскую Бизнес-ярмарку местных предпринимателей и товаропроизводителей. Она пройдет 13 августа, в парке «Достык», с 14 часов. Там же, в парке «Достык», 13 августа проведут и выставку собак.