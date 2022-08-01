45-летнего жителя города Тобыл сотрудники управления отдела по противодействию наркопреступности задержали 30 июля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора 2022». Во время досмотра машины у него изъяли более 40 кг наркотических средств – марихуаны и гашиша.

- В Костанайской области полицейскими пресечен канал поставки наркотических средств, - цитирует начальника департамента полиции Ерлан ОМАРБЕКОВ сайт Polisia.kz. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле поселка Дружба остановлен автомобиль. При досмотре в салоне машины обнаружены две коробки, в которых находились пакеты с растительным веществом. Проведенной экспертизой установлено, что в коробках находилось 33 кг марихуаны, 8 кг гашиша. С начала года это самая крупная изъятая из незаконного оборота партия наркотических средств.

В ходе следственных действий установлено, что наркотики поступили в область из юга страны. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 ч. 3 «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах». Проводятся необходимые следственные действия.