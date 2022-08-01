Мораторий на проверки малого бизнеса намерены продлить до 2024 года
Соответствующий проект поправок в указ президента представили для публичного обсуждения, передает Informburo.kz.
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Министерство национальной экономики разработало проект поправок в указ президента о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан.
Предлагаемые поправки предусматривают продление срока действия моратория на осуществление государственного контроля и надзора, проводимого по инициативе госорганов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, до 1 января 2024 года. Согласно действующему указу, срок моратория истекает 1 января 2023 года.
Исключения из моратория составят:
1. Внеплановые проверки:
- по обращениям физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
- по поручениям органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- по обращениям госорганов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства РК, неустранение которых влечёт причинение вреда жизни и здоровью человека;
- повторные проверки, связанные с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);
- по поручениям органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК;
- по обращениям налогоплательщика, сведениям и вопросам, определённым Налоговым кодексом.
2. Расследования и профилактический контроль в виде контрольной закупки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством РК.
3. Проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте.
4. Проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле.
5. Проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов.
6. Проверки, связанные по соблюдению требований бюджетного законодательства РК и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимых в соответствии с законодательством РК о государственном аудите и финансовом контроле.
7. Проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных законом "О разрешениях и уведомлениях", и если законодательством предусмотрен такой контроль.
8. Проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела.
9. Проверки, связанные с пересечением государственной границы РК;
10. Проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза, и (или) государственной границы РК, и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах.
11. Проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемого прокуратурой.
12. Проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу.
13. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства РК о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
14. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
Публичное обсуждение проекта продлится до 11 августа 2022 года. Также свои предложения по поправке можно направить в НПП "Атамекен" по адресу ol.ayazbayev@atameken.kz до 8 августа.
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