Объявление об изменении даты опрессовки теплосетей ГКП "КТЭК" распространила сегодня, 31 июля, пресс-служба акима Костаная.

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Приводим его полностью:

"Уважаемые абоненты г. Костаная. ГКП "КТЭК" информирует вас, что в связи с переносом срока отключения газа с 1 августа на 3 августа 2022 года соответственно переносится и срок отключения горячего водоснабжения потребителей из-за осенней опрессовки тепловых сетей на 3 августа".

Причиной изменения сроков стала авария на магистральном газопроводе "Бухара - Урал" в Челябинской области. Об этом сообщается в письме, которое направил акиму Костанайской области директор УМГ "Костанай" Д. Тайшымов:

"В связи с тем, что на территории РФ на 1832,5 км МГ "Бухара - Урал" произошел разрыв трубопровода и на данный момент производятся аварийно-восстановительные работы ... начало работ на МГ "Карталы - Рудный" переносится на 3.08.2022 г.".