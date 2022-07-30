«Ночь в Доме дружбы» последний раз проводили в Костанае в 2019 году. Традиционно мероприятие проходит с упором на культурное многообразие Казахстана. На акции, которую организовали спустя три года, 29 июля, для зрителей подготовили квест из 9 станций, на каждой команды ждали задания с национальным колоритом.





- Это уже пятая наша «Ночь в доме дружбы», мы посвятили ее ггду детей и 30-летию становления дипломатических отношений Казахстана, - рассказала «НГ» руководитель Дома дружбы Наталья РАМАЗАНОВА. - Каждую станцию постарались приобщить к той или иной культуре, на каждой станции есть детская локация. Например, на станции казахкой культуры участников знакомят с традициями, а на еврейской Моисей читает отрывки из книг.





Команды для квеста заранее не отбирали. Для каждой заготовили паспорта, куда нужно вклеивать стикеры, выдаваемые после прохождения каждой станции. Тем, кто заполнял паспорт полностью, организаторы дарили сувениры с символикой Дома дружбы.

Самой оригинальной командой, на взгляд корреспондента «НГ», стали ребята из костанайского высшего политического колледжа. Подростки пришли в домашних халатах.





- Наша команда называется «Вставай, Ержан!». В нашем колледже есть волонтерский отряд, в котором мы состоим, - рассказал капитан команды Владислав ИВАШЕШИН. - О мероприятии узнали из соцсети Instagram, мы и раньше сотрудничали с Домом дружбы, а сегодня решили просто отдохнуть и развлечься. В халатах пришли, потому что ночь ассоциируется с чем-то домашним. У каждого халата своя история. Мне мой достался от отца, у Артема и Лены общие розовые халаты.

С командой «Вставай, Ержан!» мы познакомились на станции, посвященной арабской культуре. Здесь участники отгадывали загадки, связанные с коврами. Один из ковров, к слову, был живой, его сыграл аниматор Егор НАГАЙКО.





- Я помогаю Дому дружбы, веселюсь, на акцию приехал специально из Лисаковска, - рассказал он. - Мой ковер веселый, необычный, талантливый. Я валяюсь на полу, бешусь, иногда ругаюсь, если по мне начинают топтаться. Люди либо пугаются, либо смеются, но чаще всего просто хотят обнимашек.

На станции, посвященной культуре Кореи, участникам квеста нужно было спасти принцессу.





- Принцесса находится в заточении и чтобы ее спасти, команде нужно выиграть в «Дженга», - объясняет правила Дмитрий РОМАЩЕНКО. - Игра для многих знакома, поэтому у участников квеста проблем с ней не возникает. Разрушаешь башню - получаешь приз от принцессы.

- У нас станция танцевального марафона «Бирлик пати», она посвящена славянской культуре, - добавляет ученица школы-лицея № 1 Валерия РЫДЧЕНКО. - Люди отгадывают название танца, а после исполняют его. Участники танцуют неплохо: лучше всего у них получается лезгинка, а хуже гопак.





Свой антураж создала на станции, посвященной татарской культуре, активистка из педагогического колледжа Мария УТЕЛЬБАЕВА.





Комнату завесилаа черной тканью, в шкафу настойки с «зельями», а в центре чан.





- Меня зовут Кошмар-апа, я ведьма, я предлагаю участникам квеста сварить зелье дружбы, - рассказала Утельбаева. - Для этого нужно отгадать загадки про национальные блюда, а затем вылить в чан ингредиенты в правильном порядке. Здесь у нас настойки из лаваша, плова, чак-чака и так далее. Конечно, это всего лишь зелья и пить его нельзя.

На втором этаже, помимо комнат квест,а развернулась выставка коллекции машинок и hand-made кукол.





Больше всего детей заинтересовала возможность создать свой мультфильм.

- Дети сами могут разработать сценарий и декорации, придумать и вылепить своих персонажей, снять их на двух станках для плоской и объемной анимации, - рассказывают организаторы мастерской мультфильмов Maleficos Алия АМАНТАЕВА и Сабина ТАКЕНОВА. - Они пошагово фотографируют действия героев, а мы монтируем и отправляем родителям готовый мультфильм через Интернет. На акцию мы заранее заготовили персонажей мультфильма «Смешарики». Что именно они будут делать, дети решают сами. В основном снимаем про дружбу.

В холле установили специальную площадку, спомощью которой любой желающий мог снять круговое видео для соцсети Тик-ток. Интересно, что большую популярность этот аттракцион вызвал у старшего поколения, чем у молодежи.





- Я из любопытства - захотелось попробовать, мне понравилось, - поделилась впечатлениями 65-летння Евгения СМИРНОВА. - Я участница ансамбля «Раздолица», поэтому сегодня мы поем три казачьи и одну украинскую песни.





Для самых маленьких участников акции в актовом зале шел творческий концерт из 26 номеров. Танцы, песни, выступления юных химиков.





Дети смотрели и слушали с удовольствием и пытались участвовать в представлении, как только им давали такую возможность.





Акция продлилась чуть больше трех часов. Организаторы опасались, что помешает непогода. Но, по нашим наблюдениям, на Ночь в Доме дружбы пришли тысячи костанайцев.

Фото Георгия ГОВОРОВА

