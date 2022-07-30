Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала Пятому каналу, как выбрать спелый арбуз, передает Tengrinews.kz.

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По словам специалиста, отдавать предпочтение следует средней по размеру ягоде весом пять-семь килограммов.

"У него должен быть сухой хвостик и контрастный цвет. Обладает твердой кожурой без повреждений. Есть желтое пятно на боку. Глухой звук при стуке. Если он звонкий, а другие условия соблюдаются, то это говорит о высокой вероятности перезрелости плода", - рассказала диетолог.

Также врач призвала не забывать о гигиене и обязательно мыть арбузы перед едой теплой водой с мылом. "Так вы удалите с поверхности ягоды остатки земли, пыли и микроорганизмы, которые при разрезании могут попасть внутрь плода и привести к отравлению", - заявила Филиппова.

Хранить арбузы врач посоветовала в затемненном и холодном месте.