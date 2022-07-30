"Смогут блокировать мессенджеры": постановление правительства объяснили в МИОР
В ряде казахстанских СМИ разбирались принятые правительством поправки от 22 июля, которые, как утверждалось, "открывают доступ к блокировке соцсетей и мессенджеров" Министерству информации и общественного развития". В МИОР с такими выводами не согласились, передает Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS
Постановление
22 июля премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление правительства "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 142 "О некоторых вопросах Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан".
В документе, в частности, отмечается, что теперь МИОР наделяется полномочиями:
- в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки;
- в случае если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в Интернете, ведомство может собственными ресурсами определять количество пользователей;
- ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории РК в соответствии с законами РК;
- проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
- разрабатывать и утверждать правила создания экспертной группы, а также рассматривать заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка;
- поручать операторам связи или собственникам или законным представителям онлайн-платформ или государственной технической службе возобновлять доступ к интернет-ресурсу;
- разрабатывать и утверждать правила возобновления доступа к интернет-ресурсу;
- вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Ответ МИОР
В министерстве напомнили, что 3 мая в Казахстане был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации".
Как отмечают в МИОР, этот закон уже предусматривает разработку ряда подзаконных нормативных правовых актов, затрагивающих компетенцию уполномоченного государственного органа в сфере средств массовой информации:
- порядка ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой информации;
- порядка создания экспертной группы, а также рассмотрения заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка;
- правил взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства;
- порядка возобновления доступа к интернет-ресурсу.
"В принятом правительством постановлении нет никаких новых компетенций или норм, которые не вытекают из закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации", - заключили в ведомстве.
Напомним, весной Сенат внес изменения в законопроект по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации после критики населения. По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.
Позже в Мажилисе согласились с поправками Сената.
3 мая Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации.
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