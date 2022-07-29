Теперь вместо того, чтобы писать дипломную работу, студент сможет представить собственный реализуемый проект или изобретение, передает Informburo.kz.

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Казахстанские студенты смогут получать дипломы об окончании вузов, не защищая научную работу. Необходимые изменения внесли в госстандарт, они уже вступили в действие. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Поправки внесли в приказ "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" (ГОСО).

"Изменения в госстандарте обеспечат новый уровень академической свободы в университетах и научных организациях", – пояснили в министерстве.

Теперь вместо написания дипломной работы студенты могут представить собственный реализуемый проект или изобретение. Также вузам дали право самостоятельно утверждать структуру индивидуальных учебных планов, а магистранты и докторанты смогут сами выбирать траекторию обучения.

Кроме того, вузы теперь могут полностью или частично изменять содержание всех общеобразовательных дисциплин – с учётом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда.

Также в приказе предусмотрели признание результатов обучения микроквалификаций, ввели понятия "нано-степени" и "наращиваемые степени" (stackable degree).

"Это позволит обучающимся быстрее получить и развивать свои профессиональные навыки", – сообщили в Министерстве науки.

Согласно новому стандарту, теперь к руководству дипломными работами и проектами студентов можно привлекать специалистов-практиков, а к научному руководству – магистрантов по профильным направлениям. Требования к организациям, где можно проходить зарубежную стажировку, тоже пересмотрели.