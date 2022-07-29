Новая концепция господдержки бизнеса в этой отрасли обсуждается уже больше полугода. Впервые за это время в Костанайскую область приехал представитель МСХ РК. Директор департамента земледелия Азат СУЛТАНОВ три часа слушал, отвечал на вопросы, комментировал, фиксировал предложения.

Встречу организовала палата предпринимателей Костанайской области, участвовали в ней представители всех секторов отрасли - те, кто занимается растениеводством и животноводством, переработкой мяса и птицеводством, производством растительного масла и муки. Все претендуют на субсидирование, концепцию которого государство намерено изменить. Основные моменты: максимально уменьшить количество субсидий, сделав альтернативой более приемлемые условия и сроки кредитования, оставшиеся субсидии сделать более прозрачными, внедрить встречные обязательства получателей поддержки, значительную часть субсидирования животноводства переложить на местные бюджеты.

- Президент поручил трансформировать систему субсидирования в этом году, сроки поджимают, но формат многих изменений нас не устраивает, - сказал директор ТОО «Зуевка», член регионального совета палаты предпринимателей Александр БОРОДИН. - Было 47 программ субсидирования, осталось 24 или 26, но суть дела не меняется. Чем больше денег правительство дает на субсидирование чего-то - гербицидов, например, удобрений, техники - тем больше на них поднимаются цены. Трактор «Бюллер» стоил в январе 55 млн тенге, а сейчас 130 млн. Я всегда возмущаюсь, когда читаю, что деньги неэффективно используются сельхозтоваропроизводителями. Да они вообще проходят мимо нас. Поэтому предложение наше такое - субсидировать реализованную продукцию. Во всех отраслях.

Костанайцы снова поднимали вопрос о едином аграрном налоге, об организации агробанка, учредителями которого могли бы стать товаропроизводители (по примеру «Райффайзен банка»), ибо до сих пор кредитные средства малодоступны аграриям.

- Банки закручивают гайки, они относятся к компаниям-клиентам так, будто они уже управляют ими, являются владельцами, - сказал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ. - Если я хочу взять что-то в лизинг, то должен спросить разрешения у банка, а он разрешения не дает. Фактически срывает мою программу обновления техники, которую поощряет государство. То есть деньги государства из-за банков работать не будут. Вот еще пример. Сколько стоили мои залоги в 2015 году, столько они для БВУ стоят и сейчас. Предприятие может производить продукции на 1,5-2 млрд тенге, но рассматривается банками, как субъект бизнеса с залогами лишь на 500 млн. С этим надо что-то делать.

Несколько участников встречи говорили об абсолютной утопичности предложения о введении таких ответных обязательств получателей субсидий, как 5-процентный рост производства ежегодно.

Честно говоря, большая часть костанайского пакета предложений уже звучала на разных площадках. Но на этой встрече освещалось и множество проблемных моментов, о которых как-то редко говорят публично, в том числе представители госорганов. (Подробности - в ближайшем номере «НГ»). Считается, что у нас очень споро шагает вперед цифровизация в сфере получения субсидий. Создана и функционирует для этого электронная площадка. Но ведь первичные документы принимают и проверяют люди - в частности, сотрудники управления сельского хозяйства.

- И самое распространенное у нас нарушение - не выдерживаем сроков оказания госуслуги, - пояснил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Кайрат ИСМАИЛОВ. - По всем субсидиям, за исключением инвестсубсидирования, это 2-3 рабочих дня. Вот рядом со мной сидит руководитель отдела субсидирования, который по одной из программ начал прием заявок с 22 июля, и за неделю их поступило 5 500. На сегодня проверено 320, потому что проверяют их два человека. Столько положено по нашим штатам. Срок приема заявок на инвестсубсидии - с 1 февраля. На сегодня проверены заявки, которые поступили с 1 по 27 февраля. И все. Представляете!

У Исмаилова есть предложение по изменению ситуации - задействовать, как было прежде, сотрудников отделов сельского хозяйства в районах, которые сейчас инструкциями от этой работы отстранены.

Подводя итог встречи, Азат Султанов сообщил, что будет создана рабочая группа по рассмотрению в том числе рекомендаций регионов. Костанайцы туда тоже обязательно войдут. Главное же - до конца текущего года изменений в порядке субсидирования решено не вводить.