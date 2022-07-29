После ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 53 команды-победительницы, а также 11 присоединившихся согласно регламенту турнира после этой стадии клубов поборются за путевки в раунд плей-офф третьего по уровню еврокубка.

«Тобол» (в белых футболках) вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций УЕФА, дважды переиграв «Линкольн Ред Импс» / Фото sports.kz

В числе 64 участников третьего квалификационного раунда представители 37 стран, в том числе две команды из Казахстана. Вслед за «Тоболом», дважды переигравшим во втором раунде Лиги конференций с общим счетом 3:0 чемпиона Гибралтара клуб «Линкольн Ред Импс», в эту стадию пробился «Кызыл-Жар», игравший с хорватским клубом «Осиек» из одноименного города.

На своем поле дебютировавший в еврокубках петропавловский клуб уступил со счетом 1:2, а в гостях сумел сотворить сенсацию, забив два безответных гола в ворота бронзового призера Хорватии, считавшегося явным фаворитом в этом противостоянии.

Еще два представителя Казахстана не сумели преодолеть второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА. «Астана», которая была разгромлена в гостях польским «Ракувом» (0:5) из Ченстоховы, проиграла и в домашнем матче со счетом 0:1. А «Кайрат» дважды уступил и на своем поле, и в гостях венгерской «Кишварде» с одинаковым счетом - 0:1.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Тобол» встретится с командой из Боснии и Герцеговины «Зриньски», представляющей город Мостар. Этот клуб является семикратным чемпионом своей страны. Как и «Тобол», еврокубковый сезон-2022/2023 начал с выступления в Лиге чемпионов, уступив в первом же раунде по сумме двух матчей молдавскому «Шерифу» из Тирасполя - 0:0 дома и 0:1 в гостях. А во втором раунде Лиги конференций «Зриньски» дважды обыграл клуб «Тирана» из столицы Албании - 1:0 дома и 3:2 в гостях.

«Тобол» и «Зриньски» уже встречались в еврокубках. Произошло это в 2010 году в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы. Костанайский клуб тогда уступил в двух матчах с одинаковым счетом 1:2. Причем и на своем поле, и в гостях в составе «Тобола» отличился капитан команды Нурбол Жумаскалиев.

Первый матч второго противостояния этих клубов пройдет 4 августа на поле действующего чемпиона Боснии и Герцеговины, а ответная встреча состоится 11 августа в Костанае.

Соперником «Кызыл-Жара» в третьем раунде Лиги конференций стал бронзовый призер Кипра клуб АПОЭЛ из Никосии, который прошел по итогам двух матчей «Ботев» из болгарского города Пловдив - 0:0 в гостях и 2:0 дома. Первый матч в этом противостоянии пройдет 4 августа в Никосии, а ответный поединок - 11 августа в Нур-Султане.