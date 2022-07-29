В казахстанских аптеках наблюдаются проблемы с наличием некоторых наименований ранее доступных лекарств, которые завозились из Украины и России, передает корреспондент Tengrinews.kz. Например, в аптеках Алматы возникли проблемы с наличием такого препарата, как аспаркам. Казахстанцы активно использовали такие украинские препараты, как валидол и корвалол.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Также, по данным участников фармрынка Казахстана, на цены на лекарства в Казахстане повлияли скачки курса валют.

По данным PR-менеджера ТОО Aqniet Group Мадины Уразмбетовой, с начала военных действий в Украине, то есть с конца февраля, крупнейшие фармацевтические заводы, такие как "Фармак", "Интерхим" и другие, прекратили свою деятельность, соответственно, это сказалось на резкой остановке поставок из Украины.

"На данный момент ситуация налаживается, поставки постепенно возобновляются, но пока не в полном объеме. Наиболее популярные лекарственные средства, поставляемые из Украины, - это валидол, корвалол. Из РФ - солевые растворы", - сообщила Мадина Уразмбетова.

По данным спикера, это связано с ограниченным производством, в основном из-за сырья. По данным экспертов, напрямую события в России и Украине повлияли лишь на сбои с поставками. А вот на цены на лекарства повлияли скачки курса валют, связанные с геополитической ситуацией в мире.

"Мы полагаем, что составные части производства лекарственных средств изготавливаются на основе европейской субстанции. Также повлияло послабление национальной валюты по отношению к рублю (поставки из России) и доллару (поставки из Украины). Дело в том, что такие изменения курса валют отражаются на удорожании закупочной цены. В то же время имеет место быть государственное регулирование предельных розничных цен на определенные лекарства, выше которых продавать запрещено. Тем самым возникает ситуация, как во время пандемии, когда закупочная цена может быть выше той, по которой препараты отпускаются в аптеках. Поэтому перебои или отсутствие препаратов есть не только российского или украинского производства", - отметила она.

Информацию о проблемах с поставкой лекарств подтвердили и в Ассоциации дистрибьюторов фармацевтической продукции.

"Такая проблема существует по поставке препаратов с территории Украины. Дело понятное, связано с военными действиями на территории Украины, производства лекарственных средств и медицинских изделий не работают. По препаратам с территории РФ проблема больше связана с повышением курса рубля по отношению к тенге, мы не раз писали письма по данной ситуации, но адекватного ответа не получили. Также производства РФ не получают в должном объеме активные действующие вещества для производства лекарственных средств в связи с экономическими санкциями", - сообщил исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции" кандидат медицинских наук Науан Жангабылов.

Эксперты рекомендуют потребителям заменить дефицитные лекарства аналогами.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами - заводами-производителями, просим о снижении отгрузочных цен. Также при обращении пациентов в аптеки за отсутствующим препаратом фармацевты предлагают существующие аналоги. Острой остается проблема предельных цен. Этот вопрос на повестке с начала пандемии, но до сих пор нет решения. Аптечный бизнес, как и любой другой, не может работать в убыток. Если предельные розничные цены будут ниже закупочных, многие лекарства совсем могут исчезнуть с аптечных полок. Все предпосылки к этому уже есть", - добавил он.

Как сообщила президент ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности" Марина Дурманова, сейчас ведется работа по обеспечению казахстанского рынка и медорганизаций жизненно важными лекарствами.

"Министерство здравоохранения, Комитет медицинского и фармацевтического контроля совместно с фармацевтическими ассоциациями делают все максимально возможное, чтобы население не осталось без востребованных жизненно важных лекарственных препаратов. Например, в июле текущего года был принят закон, которым были внесены поправки в Кодекс РК "О здоровье населения и системе здравоохранения" (статья 245, пункт 7) в части возможности закупа лекарственных препаратов в рамках ГОБМП и ОСМС без регистрации предельной цены на торговое наименование лекарственного средства. Принятие такого решения продиктовано тем, что в условиях нестабильной экономической ситуации и волатильности валют у медицинских организаций возникли проблемы при закупе лекарств. Как следствие было утверждено временно действующее постановление правительства № 501 от 18 июля 2022 года. Теперь медицинские организации смогут закупать лекарственные препараты без зарегистрированной цены на торговое наименование. Данное постановление действует до 3 сентября 2022 года. Это позволит избежать перебоев в лекарственном обеспечении", - сообщила Марина Дурманова.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният уже заявляла о проблемах с поставками лекарственных препаратов из Украины в Казахстан. При этом министр здравоохранения уточнила, что большая часть препаратов в Казахстан поставляется из Европы и лишь около 10 процентов - это поставки из России, Беларуси и Украины.