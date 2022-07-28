В Костанайской области ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В связи с чем от жителей региона участились вопросы о том, какие вакцины есть в наличии, а какие планируют завести и когда именно.

- В настоящее время остались вакцины Казвак (около 75 000 доз) и Синофарм (около 1000 доз), - прокомментировала «НГ» заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Вакцины Pfizer уже нет. Часть пришлось утилизировать, потому что никто ей не воспользовался в течение 30-ти дней. Таков срок годности вакцин, когда они хранятся при температуре +2+8 градусов, при которой она и хранилась в поликлиниках. Той вакцине, которая хранилась на складах в холодильниках при температуре -70 градусов, срок использования продлили, но и ее уже нет.

Точных цифр по количеству утилизированных доз Pfizer пока нет, добавила Бексултанова. Их посчитают к 10 августа.

- В ноябре ожидаем очередную партию вакцин Pfizer, но она будет доступна только для трех категорий: беременных женщин, кормящих мам и подростков, - сообщила замруководителя управления здравоохранения. - Для остальных групп населения ожидаются поставки Казвак и Синофарм.