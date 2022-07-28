30-летнего жителя поселка Аманкарагай задержали аулиекольские полицейские во дворе его дома. В грузовике «ГАЗ-33025» они обнаружили 100 ящиков алкогольной продукции без акцизных марок.

- Патрульные полицейские проводили рейды в поселке Аманкарагай в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В машине местного жителя стражи порядка обнаружили две тысячи бутылок алкоголя. Выяснилось, что молодой человек работает продавцом в одном из магазинов и решил реализовать суррогатные спиртные напитки, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Материалы переданы в управление государственных доходов по Аулиекольскому району для принятия решения.

Полицейские предупреждают продавцов об ответственности за продажу нелицензированной продукции. О фактах реализации контрафакта или других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции просят сообщать в полицию.