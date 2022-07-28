Доступ к ним предоставляют с согласия самих работников, передает Informburo.kz.

Личные дела работающих казахстанцев стали доступны на портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz, сообщает пресс-служба Минтруда.

Сведения предоставляют работодателю с согласия работника. Это согласие берётся посредством отправки SMS на номер сотрудника либо через портал, где его необходимо заверить электронной цифровой подписью. Бесплатно предоставляются следующие сведения:

информация из удостоверения личности;

фото;

образование;

учёт по линии психиатрии, наркологии, борьбы с туберкулёзом;

информация из медсправки 0/75у;

информация из Единой системы учёта трудовых договоров об опыте работы;

информация о вакцинации.

Также работодатель может узнать, не трудится ли работник где-то ещё параллельно.

"Работодатели, у которых имеются свои информационные системы кадрового обеспечения, могут подключиться к сервису посредством интеграции через Smart Bridge. Для работодателя на портале доступны функции регистрации, просмотра, внесения правок в трудовые договоры, оформления социальных отпусков, переводов и реорганизации предприятия, личного дела. Имеется возможность анонимно (в скором будущем – после авторизации) пройти тест на нарушения трудового законодательства", – добавили в Минтруда.